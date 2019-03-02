Застрявших в Дели новосибирцев с ребёнком отправили домой через Бангкок и Москву

По словам родственника новосибирцев, отправить их в Россию помогло посольство

Семью отправили из Дели с двумя пересадками через Бангкок и Москву
Семью отправили из Дели с двумя пересадками через Бангкок и Москву


Новосибирцы Дмитрий Пашнев и Наталья Молекер вместе с полуторагодовалым сыном вылетели в Новосибирск — их отправили из Дели с двумя пересадками через Бангкок и Москву.


Семья не смогла вовремя вернуться в Новосибирск из-за закрытого авиасообщения над приграничными областями Индии и Пакистана. Их рейс из Нью-Дели в Новосибирск с пересадкой в Астане авиакомпании Air Astana отменили и предложили подождать вылета до 6 марта.


Как сообщил сегодня корреспонденту НГС родственник семьи Артём Фадеев, Наталья Молекер рассказала об этом своей маме. 


«Наши летят Дели — Бангкок, Бангкок — Москва, Москва — Новосибирск. Завтра утром рано ждём. Точно не авиакомпания [помогла]. Посольство помогало», — пояснил Фадеев.


Ранее Артём Фадеев сообщал, что семье в авиакомпании предложили компенсировать стоимость билетов. «В справочной службе авиакомпании мне сказали, что потраченные деньги компенсируют, но лучше спросить у оператора, у которого билеты были куплены. Вроде как есть возможность улететь через Таиланд, но точно никто ничего не знает», — говорил он.


В пресс-службе авиакомпании Air Astana корреспонденту обещали прокомментировать ситуацию с отменой рейсов ещё вчера вечером, но так и не предоставили комментарий.

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