Скоро с них слетит корона: разглядываем 12 самых красивых девушек России

Каждая девушка — сомнений нет — красавица, но корона достается не всем. Мы нашли 12 самых ярких и красивых девушек страны, которые в прошлом году завоевали главный приз — титул «мисс» или «миссис» своего города. Они делятся секретами красоты, рассказывают, как кушать тортики и не толстеть, сколько нужно заниматься спортом, чтобы быть в форме и как стать королевой красоты.

Это Юлиана Романова из Перми. В прошлом году она надела корону конкурса «Мисс Кама» и представляла свой край на конкурсе «Мисс Волга». Юлиане 18 лет, она увлекается спортом и танцами. Главная любовь пермячки — собаки редкой породы кавалер кинг чарльз спаниэль, именно их она продвигает на выставках.



Королеву красоты из Архангельска зовут Любовь Володенкова. Девушке 19 лет, она учится на втором курсе университета, занимается танцами и хореографией. В своем Instagram красотка призналась, что любовь к модельным конкурсам появилась еще в детстве, когда она следила за успехами сестры. Свой путь Люба начала в 2014 году, сейчас в её резюме титул первой вице-мисс лицея, первой вице-мисс университета и корона «Мисс Архангельск — 2018». — Я шла за победой и победила! Ту эйфорию, которую ощущаешь вовремя финала, трудно описать словами, можно только прочувствовать. А как меня трясло, когда объявили, что я победительница, у-у-у, это вообще отдельная история, — делится с подписчиками Любовь.

В прошлом году Арине Вериной пришлось бросить работу ради конкурса «Мисс Екатеринбург». Она работала в фитнес-клубе и в группе поддержки местного хоккейного клуба «Автомобилист», а подготовка к конкурсу отнимала много времени. Кстати, это не единственные трудности, с которыми столкнулась Арина: с шести лет она занимается танцами — вроде бы привычное занятие для девушек из этой тусовки. Но привычка выгибать стопу мешает модельной походке, поэтому, признается Арина, ей пришлось хорошенько над собой поработать, чтобы понравиться жюри.



Как видите, всё не зря.



Галине Макшаковой из Красноярска 25 лет, прошлым летом она надела корону краевого конкурса красоты. Девушка окончила магистратуру и сейчас много путешествует: в её Instagram с завидной частотой появляются фотографии из разных стран.

А это еще одна красотка из Сибири. 18-летняя Анастасия Лунева в прошлом году стала «Мисс Омск». На момент конкурса Настя была обычной студенткой юридического факультета, сейчас же жизнь девушки пересыщена перелетами и съемками для различных компаний и брендов.



23-летней Анастасии Баловацкой достались не только корона и титул «мисс Тюмень». Как только жюри объявили девушку победительницей, на сцену поднялся её молодой человек и сделал ей предложение руки и сердца.

Сегодня Анастасия живет жизнью модели: путешествия, съемки, ежедневный спорт. И успевает давать советы будущим королевам красоты.



Эльмира Шаихова — самая красивая девушка Башкортостана. Любит рисовать и танцевать, занимается спортом. Девушка учится на специалиста по информационной безопасности и в будущем планирует работать по специальности. Но и завязывать с модельным бизнесом Эльмира тоже не планирует.



Это 27-летняя Алиса Комарова, и она — самая красивая замужняя девушка Новосибирска. Титул «миссис Новосибирск International» и кольцо из белого золота с бриллиантом девушка получила благодаря своей семье. Она признается, что все с терпением отнеслись к длительной подготовке к конкурсу, а муж даже помогал — продумывал образы и писал речь для выступлений. Сегодня Алиса раскручивает свой блог и реализуется в области маркетинга.



Сложно поверить, что этой спортивной красотке 36 лет и она — мама двоих сыновей. Как и наша героиня из Новосибирска, Наталия Ионина из Ярославля носит титул «миссис». Она замужем, трудится в кадастровой службе. В свободное от работы, съемок, спорта и семьи время Наталия посвящает себя довольно противоречивому для модели хобби — печёт тортики и прочие сладости.

20-летняя Елена Разинкова — победительница «Мисс Ростов». У неё уже есть титул первой красавицы университета, где она учится на юриста, но корон много не бывает. В планах Елены — выиграть «Мисс Россию» этой весной.



Девушка почти не занимается спортом, говорит, что для поддержания формы ей достаточно ходить по 15 километров в день, ест всё, что хочется. — Считаю, что, пока я влезаю в XS, мне всё позволено, — делится ростовчанка с подписчиками в Instagram. В свободное время пишет книгу по психоанализу.



Екатерина Савченко — победительница конкурса красоты в Волгограде. Девушке 21 год, она учится на лингвиста и обожает французский язык. На конкурс она попала случайно: была знакома с организаторами и долгое время делала им переводы, а вскоре получила приглашение принять участие в шоу. Этой весной Екатерина представит свой город на «Мисс Россия».



Дарья Мельникова — единственная красавица в нашей подборке, кому не скоро предстоит расстаться с короной. Дело в том, что в Нижнем Новгороде, где живет девушка, королеву красоты выбирают не летом, как принято в большинстве городов, а в начале года.

«Мисс Нижний Новгород — 2019» учится на четвертом курсе университета, работает в магазине, занимается йогой. Дарья рассказала, что её сердце свободно — в отношениях она не заинтересована:

