Десятки новосибирцев проехались на квадроциклах по льду Обского моря

На соревнование приехали люди разных возрастов — самому младшему участнику исполнилось 4 года

Всего мероприятие посетили около 300 человек





Сегодня днём в Советском районе Новосибирска на территории парка отдыха «Звезда» прошли соревнования по езде на квадроциклах по льду. Всего мероприятие посетили около 300 человек.





Соревнования начались в 12:00, но участники собрались на несколько часов раньше: они устроили предварительные заезды по территории парка отдыха, чтобы обкатать квадроциклы перед началом соревнований. Некоторые водители вязли в снегу, и их приходилось вытаскивать общими усилиями.





Некоторые водители решили устроить предварительные заезды прямо по снегу





Но не у всех это получилось сделать удачно — квадроциклы вязли в снегу





Перед началом заездов на время организаторы решили устроить массовый пробный старт и выпустить всех водителей на трассу. После этого началась обычная программа соревнований — участники по очереди выезжали на трассу и старались проехать по ней как можно быстрее.





Перед началом заездов на время организаторы решили устроить массовый пробный старт и выпустить всех водителей на трассу





Участники по очереди выезжали на трассу и старались проехать по ней как можно быстрее





От многочисленных заездов на трассе выступила вода





Как сообщил фотокорреспондент НГС, проконтролировать безопасность во время соревнований приехали спасатели на судне на воздушной подушке.





Во время соревнований безопасность обеспечивали спасатели на судне на воздушной подушке









После заездов взрослых участников начались соревнования для детей — самому младшему участнику исполнилось 4 года. Суть соревнования детей заключалась в том, чтобы объехать установленные на отдельной трассе конусы и вернуться назад.





Самому младшему участнику исполнилось 4 года, но он уже научился неплохо водить квадроцикл





На соревнования приехали люди разных возрастов — даже самые маленькие





По наблюдению фотокорреспондента, всего соревнование решили посетить около 300 человек. «Была полевая кухня — каша гречневая и чай. После заезда очень сильно пахло бензином. Люди очень дружелюбно были настроены. Водители после соревнований катали всех желающих на снегоходах и квадроциклах», — рассказал он.





Люди очень дружелюбно были настроены и охотно позировали для фотографий





Водители после соревнований катали всех желающих на снегоходах и квадроциклах





Мероприятие закончилась ближе к вечеру, в 16:00.





10 января МЧС сообщило об открытии второй ледовой переправы через Обское море: она связала Ордынское и Нижнекаменку.





Заезд на квадроциклах станет не единственным спортивным мероприятием на льду в этом месяце: 12 марта хоккейный клуб «Сибирь» проведёт игру с хоккеистами-любителями на льду маслянинского озера.