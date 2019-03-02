В Новосибирске отыскали пропавшего 12-летнего школьника — с ним будут работать психологи

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Теперь волонтёры хотят, чтобы с семьёй поработали психологи
Сегодня днём добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» нашли пропавшего 26 февраля 12-летнего школьника — он гулял вместе со своими сверстниками. Теперь волонтёры хотят, чтобы с семьёй поработали психологи.
1 марта поисковый отряд «Лиза Алерт» разместил у себя ориентировку с просьбой помочь в поисках 12-летнего Александра Романова, который в день пропажи находился неподалёку от дома.
О том, что школьника нашли, корреспонденту НГС сообщила руководитель новосибирского отряда Алеся Яблонских.
«Сегодня мы продолжали получать свидетельства, при проверке одного из них наш потерявшийся был обнаружен с группой сверстников в общественном месте. На месте был координатор поиска, были оперативно оповещены органы правопорядка.
На место подъехал экипаж из ближайшего отдела УВД, мальчик был задержан сотрудниками полиции и привезен в отдел, куда приехала и его мама», — рассказала Алеся Яблонских.
По её словам, волонтёру удалось уговорить мальчика не убегать и дождаться полиции.
«Ему удалось убедить мальчишку, что не нужно никуда уходить, скрываться, что мы готовы помочь.
У нас есть замечательный проект волонтёры-психологи <...> у нас есть намерение попросить их побеседовать с мамой и сыном для того, чтобы <...> предотвратить <...> в дальнейшем подобные уходы из дома. <...> Нам очень важно, чтобы причина была устранена», — заметила Алеся Яблонских.
Также руководитель новосибирского отряда вновь подчеркнула, что это был первый раз, когда ребёнок ушёл из дома.
В конце декабря пропал 15-летний Виталий Некрасов — его разыскивали 7 часов и нашли только к вечеру.
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Дмитрий Здорников
Фото lizaalert.org
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