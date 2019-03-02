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Происшествия

В Новосибирске отыскали пропавшего 12-летнего школьника — с ним будут работать психологи

Мальчик уходил из дома впервые, однако активисты опасаются, что случай может повториться

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Теперь волонтёры хотят, чтобы с семьёй поработали психологи

Фото: lizaalert.org

Сегодня днём добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» нашли пропавшего 26 февраля 12-летнего школьника — он гулял вместе со своими сверстниками. Теперь волонтёры хотят, чтобы с семьёй поработали психологи.

1 марта поисковый отряд «Лиза Алерт» разместил у себя ориентировку с просьбой помочь в поисках 12-летнего Александра Романова, который в день пропажи находился неподалёку от дома

О том, что школьника нашли, корреспонденту НГС сообщила руководитель новосибирского отряда Алеся Яблонских.

«Сегодня мы продолжали получать свидетельства, при проверке одного из них наш потерявшийся был обнаружен с группой сверстников в общественном месте. На месте был координатор поиска, были оперативно оповещены органы правопорядка. 

На место подъехал экипаж из ближайшего отдела УВД, мальчик был задержан сотрудниками полиции и привезен в отдел, куда приехала и его мама», — рассказала Алеся Яблонских.

По её словам, волонтёру удалось уговорить мальчика не убегать и дождаться полиции. 

«Ему удалось убедить мальчишку, что не нужно никуда уходить, скрываться, что мы готовы помочь. 

У нас есть замечательный проект волонтёры-психологи <...> у нас есть намерение попросить их побеседовать с мамой и сыном для того, чтобы <...> предотвратить <...> в дальнейшем подобные уходы из дома. <...> Нам очень важно, чтобы причина была устранена», — заметила Алеся Яблонских.

Также руководитель новосибирского отряда вновь подчеркнула, что это был первый раз, когда ребёнок ушёл из дома.

В конце декабря пропал 15-летний Виталий Некрасов — его разыскивали 7 часов и нашли только к вечеру.

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Дмитрий Здорников
Фото lizaalert.org

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КОММЕНТАРИИ (9)

Путятишна
2 март 2019 в 17:46

Писали, что мама очень нервничала.
Модет, в этом причина ухода ребенка? Неуровновешенная мать не способна создать спокойную, уютную среду в доме.

Свистун-с-приплясом
2 март 2019 в 17:56

Интернета его лишить - и вся недолга. Для начала - на неделю

Дося
2 март 2019 в 17:49

Ремня хорошего ему, а не психолога!