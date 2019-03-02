Новосибирцы собрались в гипермаркете на краю города, чтобы научиться вскрывать ножом морских гадов

Принять участие в мастер-классе мог любой желающий, для этого достаточно было просто подать заявку





В гипермаркете «Гигант» на Мочищенском шоссе прошёл первый в городе мастер-класс по открыванию устриц. С задачей справились далеко не все.







Мастер-класс по открыванию устриц был организован в торговом зале в районе рыбного отдела. Как пояснили в «Гиганте», «учеников» набирали через объявление в официальном аккаунте в сети «Инстаграм». Участие было бесплатным, открытых устриц можно было потом съесть.







Для упражнений гипермаркет предоставил хасанских устриц, открыть которые без соответствующих навыков и инструмента действительно не просто





Для мастер-класса были взяты те дикие хасанские устрицы (их добывают в заливе Петра Великого в районе Владивостока), которые отличаются более толстой и вместе с тем хрупкой раковиной, которая имеет более сложную форму. Открывать их значительно сложнее, чем устрицы, которые разводят на фермах в Европе, а с некоторых пор и в России на Черном Море.







По наблюдениям корреспондента НГС, едва ли половина участников справились с открытием устрицы полностью самостоятельно, на помощь им пришлось приходить повару, который проводил мастер-класс.











Тем не менее непростой процесс явно увлёк «учеников», часть из которых, по их собственному признанию, держали устрицу в руках впервые. Всего в занятиях приняли участие больше 100 человек.







У каждого участника было несколько устриц, чтобы отточить навыки





Сейчас обычная цена устриц в ресторанах Новосибирска составляет порядка 300–400 рублей за штуку, хотя во время акций и тематических мероприятий цена может падать до 100 рублей (как это было, например, во второй половине февраля в баре Pardon my French). В самом «Гиганте» их продают сейчас по 149 рублей за штуку.





Едят устриц, как правило, сырыми, хотя существует немало рецептов блюд, в которых моллюски подвергаются и тепловой обработке





Устрицы продаются в Новосибирске давно — и в ресторанах, и в отдельных супермаркетах. Однако из-за сложности перевозки цена на них традиционно была достаточно велика. Первым ритейлером, который попытался сделать устрицы относительно доступными, была компания «Холидей», которая в своём новом супермаркете у «Березовой рощи» установила аквариум и начала торговать этими моллюсками на вес (по 1000 рублей за килограмм).