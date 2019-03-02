Умер Жорес Алфёров: нобелевский лауреат и отец CD-дисков

Учёному было 88 лет, в ноябре прошлого года он оказался в больнице

Учёному было 88 лет
Учёному было 88 лет


Сегодня утром скончался известный российский учёный и лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров — учёному было 88 лет.


Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на жену учёного. 30 ноября стало известно, что Алферова госпитализировали в Москве. Затем его состояние улучшилось.


Жорес Алферов стал лауреатом Нобелевской премии по физике 2000 года за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Его исследование сыграло большую роль в информатике. Гетеролазеры передают, а гетероприемники принимают информационные потоки по волоконно-оптическим линиям связи. 


Гетеролазеры можно обнаружить в проигрывателях CD-дисков, устройствах, декодирующих товарные ярлыки, в лазерных указках и так далее. 


На основе гетероструктур созданы мощные высокоэффективные светоизлучающие диоды, используемые в дисплеях, лампах тормозного освещения в автомобилях и светофорах. 


Ученый был известен не только своими разработками, но и довольно резкими высказываниями. «Поймите, из того факта, что Советский Союз рухнул, вовсе не следует, что рыночная экономика эффективнее плановой. Но я вам лучше скажу о том, что знаю хорошо, — о науке. Посмотрите, где она у нас была раньше и где сейчас! Когда мы только начинали делать транзисторы, первый секретарь Ленинградского обкома партии лично приезжал к нам в лабораторию, сидел у нас, спрашивал: что нужно, чего не хватает? Я свои работы по полупроводниковым гетероструктурам, за которые мне потом дали Нобелевскую премию, сделал раньше американцев. Я обогнал их! Я приезжал в Штаты и читал им лекции, а не наоборот. 


И производство этих электронных компонентов мы начали раньше. Если бы не 90-е годы, айфоны и айпады сейчас выпускали бы у нас, а не в США», — говорил он в интервью «Аргументам и фактам». 


Учёный замечал, что не всегда эффективно стимулировать науку, выдавая ей огромные деньги. «Мы на мегагранты тратим большие средства. В отдельных случаях, может быть, это работает. Иногда бывает, что определенное научное направление в России не существует и его можно создать только таким образом. Но вообще-то проблемы науки должны решаться совсем по-другому. И ответ очень простой: она должна быть востребована у нас в стране. Она должна быть востребована экономикой и обществом», — цитирует слова учёного Фонтанка.ру.


Алфёров говорил, что в последнее время он тратит несколько часов на заполнение бумаг. «Иногда прихожу на работу и 2 — 3 часа занимаюсь этим делом. Причем могу сказать, что в советское время <...> мне надо было подписывать гораздо меньше документации. Бюрократия существовала, но не такая разросшаяся, как сейчас», — отмечал Алфёров.


Лауреат считал, что наука в наше время поставила своей целью зарабатывать деньги. «Есть принципиальная разница между советским и нынешним, я его называю антисоветским, периодами в истории нашего государства. В то время в науке, в научно-технологическом развитии, в экономике ставились конкретные задачи, необходимые для развития страны, и для их решения определялись и в значительной степени выделялись необходимые средства. 


Сейчас же задачи и проблемы подгоняются под выделение финансирования. 


Тогда была цель — решить проблему, и для этого рассматривалась возможность и необходимость выделения средств. Сегодня очень часто цель — получить деньги, и для этого придумываются мегапроекты», — был уверен Алфёров.


Визиты Жореса Алфёрова в Новосибирск


Учёный бывал в Новосибирске несколько раз с промежутком в несколько лет. Так, например, во время визита в 2007 году учёный сообщил, что намерен «бывать здесь (в Новосибирске — Прим. ред.) значительно чаще», объяснив это интересом.


Он говорил об отсутствии налоговых льгот для благотворительных фондов. 


«Одну треть Нобелевской премии я отдал на создание фонда поддержки образования и науки. Потом отдавал туда с других премий, со своей зарплаты в Государственной думе, уговорил фирмы и компании», — рассказывал Алфёров.


Однако добиться льгот по налогам на поддержку науки академику так и не удалось. «Минфин выступал против, хотя на этих налогах много не заработаешь», — замечал Жорес Алфёров.


Учёный очень не любил, когда науку разделяли на фундаментальную и прикладную. 


«Это чушь собачья! <...> Есть наука и ее приложения. 


К примеру, я был в двух институтах Сингапура, оба сугубо прикладные для микроэлектронной промышленности. Оба директора мне сказали одинаково — 90 % средств дает государственный бюджет», — говорил Алфёров.


У Алфёрова были вопросы к работе новосибирского Технопарка, он считал, что подобные научные заведения должны ориентироваться на местные условия. 


«Нужно очень четко понимать, что ты хочешь в Технопарке делать и как ты будешь организовывать эту работу. Каждый технопарк, который у нас создается, должен ориентироваться именно на это, с учетом местных условий — какую промышленность нужно развивать в данном регионе», — отметил он.


Последний раз Жорес Алфёров приезжал в Новосибирск в 2011 году — он встретился с руководством СО РАН и провёл беседу с научной общественностью в Доме ученых. Выступая перед преподавателями и студентами НГТУ он заявил, что первый класс он окончил в Новосибирске. 


«Когда-то я жил в Новосибирске на улице Советской и ходил в первый класс школы, которая тогда располагалась в здании, сейчас принадлежащем Кукольному театру. И у меня сохранились очень теплые воспоминания, связанные с вашим городом о том времени, о моей первой учительнице», — цитируют слова учёного Новосибирские новости.

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