«Город нужно сохранить»: новосибирцы устроили пикет против сноса исторических зданий

Новое от редакции
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
Пикет прошёл у фонтана рядом с театром «Глобус»
Сегодня днём, 2 марта, у музыкального фонтана рядом с театром «Глобус» прошёл пикет против сноса исторических зданий Новосибирска. На него пришло около 50 человек.
Как рассказал корреспонденту НГС организатор пикета Олег Викторович, он заявил пикет для того, чтобы привлечь внимание областных властей.
«Я провожу его за Новосибирск. Как бы ни звучало это общей фразой. Я не против чего-то, я за сохранение идентичности города, его лица, того всего, что построили наши предки, очень уникального.
Того, что создаёт город Новосибирск и чего больше нет во всём мире. В том числе такие объекты, как ЖАКТ "Рабочая пятилетка", которые когда-то были в списке [памятников архитектуры], но потом их исключили. Это создало неправовую ситуацию, когда кто угодно может взять, снести объект, и вроде как он собственник, имеет на это право — это абсолютно недопустимо. Весь пикет заявлен, чтобы привлечь внимание областного правительства, потому что с городом контакт уже налажен», — пояснил Викторович.
Осенью 2018 года власти продали ЖАКТ «Рабочая пятилетка» на улице Каменская, 18 в частные руки, выручив за это миллионы рублей. 5 января дом начали сносить — этому попытался помешать Олег Викторович, вызвав на место полицейских. В итоге дом всё равно снесли.
По наблюдениям корреспондента НГС, на пикет пришло примерно 50 человек — собравшиеся обсуждали снос здания «Рабочей пятилетки» и вопросы сохранения других памятников культуры. На мероприятие пришло много жильцов улицы Каменская, 16. Из-за сноса «Пятилетки» в их доме, который признан памятником архитектуры, пошли трещины.
Неподалёку от собравшихся стояли три сотрудника полиции и два бойца Росгвардии, один из которых был вооружён.
Пикет продлился до 13:00.
28 февраля в Первомайском сквере начался пикет дольщиков ЖК «Нарымский квартал» — собравшиеся 20 человек потребовали от холдинга «СтройМастер» возобновить стройку дома.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Дмитрий Здорников
Фото автора
Пикет согласован? Но в любом случае, я против. Городу нужны новые, красивые и современные здания. Старые же здания портят вид города
Полицейской государство.
Почему сотрудник Россгвардии был вооружен?
У каждого Россгвардейца и полицейского в кобуре должен быть огурец!
Что бы как в нормальных странах, - он смог предложить закусить или поддержать разговор.