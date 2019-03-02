«Город нужно сохранить»: новосибирцы устроили пикет против сноса исторических зданий

Сегодня днём, 2 марта, у музыкального фонтана рядом с театром «Глобус» прошёл пикет против сноса исторических зданий Новосибирска. На него пришло около 50 человек.

Как рассказал корреспонденту НГС организатор пикета Олег Викторович, он заявил пикет для того, чтобы привлечь внимание областных властей.

«Я провожу его за Новосибирск. Как бы ни звучало это общей фразой. Я не против чего-то, я за сохранение идентичности города, его лица, того всего, что построили наши предки, очень уникального.