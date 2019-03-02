У кондуктора трамвая случился эпилептический приступ — её спас пассажир

На помощь пришли два пассажира, которые помогли потерявшей сознание женщине





В Ленинском районе Новосибирска в трамвае № 15 у кондуктора случился эпилептический приступ — на помощь пришли два пассажира, которые помогли потерявшей сознание женщине.





Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Анастасия. «1 марта примерно в 18:30 в трамвае № 15





на остановке «Металлург» у кондуктора случился эпилептический приступ: потеряла сознание, начались судороги, начала задыхаться. Чудом среди пассажиров нашелся понимающий и знающий человек.





Очень уверенно, спокойно объяснял, что нужно делать, [ему] помогал еще один пассажир», — рассказала Анастасия.





По словам читательницы, вскоре женщина пришла в себя. «Всё благополучно закончилось благодаря этому мужчине. Как позже выяснилось, он пожарный. Он спас человеку жизнь сегодня. Мужчине-спасителю всего самого хорошего, и побольше таких хороших, добрых и отзывчивых людей», — отметила Анастасия.





Информацию о припадке у кондуктора корреспонденту НГС подтвердили в диспетчерской службе филиала № 4 «Левобережный трамвайный» МКП «ГЭТ».





«Был у нас такой случай, но кто её там спасал, я не знаю. Знаю, что вызвали скорую там, её увезли. Сейчас она в больнице», — сообщила диспетчер.





Корреспондент НГС не смог получить комментарий пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области — на момент публикации в ведомстве не брали трубку.





В конце декабря один из пассажиров автобуса № 16 выпал из салона и попал под колёса — ему оторвало ногу. Позднее, очевидцы рассказали, что сперва на помощь пострадавшему пришли пассажиры.