У кондуктора трамвая случился эпилептический приступ — её спас пассажир
Сейчас кондуктор находится в больнице
В Ленинском районе Новосибирска в трамвае
Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Анастасия. «1 марта примерно в 18:30 в трамвае
на остановке «Металлург» у кондуктора случился эпилептический приступ: потеряла сознание, начались судороги, начала задыхаться. Чудом среди пассажиров нашелся понимающий и знающий человек.
Очень уверенно, спокойно объяснял, что нужно делать, [ему] помогал еще один пассажир», — рассказала Анастасия.
По словам читательницы, вскоре женщина пришла в себя. «Всё благополучно закончилось благодаря этому мужчине. Как позже выяснилось, он пожарный. Он спас человеку жизнь сегодня. Мужчине-спасителю всего самого хорошего, и побольше таких хороших, добрых и отзывчивых людей», — отметила Анастасия.
Информацию о припадке у кондуктора корреспонденту НГС подтвердили в диспетчерской службе филиала
«Был у нас такой случай, но кто её там спасал, я не знаю. Знаю, что вызвали скорую там, её увезли. Сейчас она в больнице», — сообщила диспетчер.
Корреспондент НГС не смог получить комментарий пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области — на момент публикации в ведомстве не брали трубку.
В конце декабря один из пассажиров автобуса № 16 выпал из салона и попал под колёса — ему оторвало ногу. Позднее, очевидцы рассказали, что сперва на помощь пострадавшему пришли пассажиры.
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Дмитрий Здорников
Фото из архива НГС