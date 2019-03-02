Мэрия отдаст часть частного сектора в Первомайском районе под застройку

Участок находится в границах улицы Марии Ульяновой и улицы Красный Факел





Мэрия Новосибирска собирается продать участок в частном секторе Первомайского района под застройку.





Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации города Новосибирска.





«Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска будет проведен аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Марии Ульяновой, Красный Факел в Первомайском районе», — говорится в тексте документа.





При этом в постановлении не уточняется, о каком именно участке идёт речь, однако говорится, что начальная цена права на заключение договора составляет 6,2 миллиона рублей. Кроме того, в документе уточняется, что на данный момент постановление не вступило в силу, так как ещё не было официально опубликовано.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить, какой именно участок попадёт под развитие застроенных территорий.





В марте 2017 года стало известно, что власти Новосибирска выставили на торги участок возле шоколадной фабрики в Октябрьском районе — в границах улиц Никитина, Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября. Тогда за него попросили 9,3 миллиона рублей.