На площади Ленина закрыли один из входов в метро

О закрытом выходе диспетчеры сообщают при выходе из поезда

О закрытом выходе всем прибывающим пассажирам сообщает диспетчер метрополитена





Сегодня утром новосибирский метрополитен сообщил о закрытии одного из проходов на станцию метро «Площадь Ленина» — вход на станцию в здании краеведческого музея на Красном проспекте, 23 оказался перекрыт баннерами с двух сторон.





О перекрытом выходе со станции пассажирам прибывающих поездов сообщал диспетчер метрополитена по громкой связи. При этом диспетчер не сообщал, как скоро планируется открыть выход со станции и по каким причинам он закрыт.





У здания краеведческого музея был перекрыт весь участок пешеходного тротуара, примыкающий к Красному проспекту. С обеих сторон здания на оградительных лентах висели баннеры «Проход ЗАКРЫТ!» и таблички «метро закрыто».





Вход на станцию в здании краеведческого музея на Красном проспекте, 23 оказался перекрыт баннерами с двух сторон





На момент публикации материала получить комментарий метрополитена о причинах перекрытия выхода со станции не удалось — в пресс-службе не отвечали на звонки. По наблюдениям корреспондента НГС, побывавшего на месте, вход закрыт из-за очистки от снега крыши краеведческого музея.





В начале ноября 2018 года в Ленинском районе Новосибирска открылся вход на станцию метро «Студенческая», который не работал больше двух с половиной месяцев.