На площади Ленина закрыли один из входов в метро

О закрытом выходе диспетчеры сообщают при выходе из поезда

О закрытом выходе всем прибывающим пассажирам сообщает диспетчер метрополитена
О закрытом выходе всем прибывающим пассажирам сообщает диспетчер метрополитена


Сегодня утром новосибирский метрополитен сообщил о закрытии одного из проходов на станцию метро «Площадь Ленина» — вход на станцию в здании краеведческого музея на Красном проспекте, 23 оказался перекрыт баннерами с двух сторон.


О перекрытом выходе со станции пассажирам прибывающих поездов сообщал диспетчер метрополитена по громкой связи. При этом диспетчер не сообщал, как скоро планируется открыть выход со станции и по каким причинам он закрыт.


У здания краеведческого музея был перекрыт весь участок пешеходного тротуара, примыкающий к Красному проспекту. С обеих сторон здания на оградительных лентах висели баннеры «Проход ЗАКРЫТ!» и таблички «метро закрыто».


Вход на станцию в здании краеведческого музея на Красном проспекте, 23 оказался перекрыт баннерами с двух сторон
Вход на станцию в здании краеведческого музея на Красном проспекте, 23 оказался перекрыт баннерами с двух сторон


На момент публикации материала получить комментарий метрополитена о причинах перекрытия выхода со станции не удалось — в пресс-службе не отвечали на звонки. По наблюдениям корреспондента НГС, побывавшего на месте, вход закрыт из-за очистки от снега крыши краеведческого музея.


В начале ноября 2018 года в Ленинском районе Новосибирска открылся вход на станцию метро «Студенческая», который не работал больше двух с половиной месяцев.

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