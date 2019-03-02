«Ты прекрасно спела»: ещё одна певица из Новосибирска попала в шоу «Голос.Дети»

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Яна стала второй участницей из Новосибирска в команде Валерия Меладзе
Вечером в пятницу, 1 марта, по Первому каналу показали очередной выпуск передачи «Голос.Дети». В проект вместе с 9-летней Викторией Николаевой из группы Dodostar попала ещё одна вокалистка из Новосибирска — 10-летняя Яна Тен.
Девочка исполнила композицию Symfony британской электро-группы Clean Bandit. К Яне повернулся Валерий Меладзе.
«Ты прекрасно спела. И очень необычная песня. Не то что необычная. Она сложная, она очень непростая, но ты спела ее прекрасно», — сказал наставник.
«Нас очень просто качало», — похвалила исполнительницу Пелагея, которая сама родом из Новосибирска.
Поддержать Яну приехали родители, сестра и друзья семьи.
В конце февраля стало известно, что участница пятого сезона «Голос.Дети» из Новосибирска Дайа Борисова уехала в Японию работать моделью.
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Дмитрий Здорников
Фото скриншот 1tv.ru
Видео «Голос. Дети» (1tv.ru)