«Ты прекрасно спела»: ещё одна певица из Новосибирска попала в шоу «Голос.Дети»

Вечером в пятницу, 1 марта, по Первому каналу показали очередной выпуск передачи «Голос.Дети». В проект вместе с 9-летней Викторией Николаевой из группы Dodostar попала ещё одна вокалистка из Новосибирска — 10-летняя Яна Тен.

«Ты прекрасно спела. И очень необычная песня. Не то что необычная. Она сложная, она очень непростая, но ты спела ее прекрасно», — сказал наставник.



«Нас очень просто качало», — похвалила исполнительницу Пелагея, которая сама родом из Новосибирска.

