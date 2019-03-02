Иномарка повисла на отбойнике Октябрьского моста

«Он по автобусной полосе ехал в правом ряду. Резко на меня перестраиваться начал, я кое-как увернулся и уехал. Он как раз в сторон Речного ехал», — рассказал он.

Как пояснил корреспонденту НГС водитель, который двигался с пострадавшей иномаркой по Красному проспекту, водитель вёл себя неадекватно.

«На Речном вокзале на отбойнике висит машина по ходу движения к центру», — сообщила в редакцию очевидица.

Поздно вечером в пятницу, 1 марта, неподалёку от станции метро «Речной вокзал» «Ниссан» повис на отбойнике Октябрьского моста в Новосибирске.

Ещё один водитель стал свидетелем неадекватного поведения человека, который находился за рулём «Ниссана».

«Я спускался с разъезда на Речном [вокзале]. И он, получается, через несколько рядов туда-сюда вилял, и чуть в нас не перестроился. Мы еле оттормозились. Было понятно, что он либо пьяный, любо неадекватный какой-то. Домой доехал и узнал, что эта машина на отбойнике висит», — пояснил водитель Максим.

Корреспонденту НГС не удалось получить оперативный комментарий в полиции — в ведомстве не взяли трубку.

В прошлом январе произошёл похожий случай: иномарка повисла на разделителе недалеко от Речного вокзала.