Легендарная хэви-метал-группа Manowar провела в Новосибирске концерт прощального тура

Сегодня вечером хэви-металл-группа Manowar выступила в новосибирском Экспоцентре с концертом — им группа открыла начало прощального тура THE FINAL BATTLE в России. Концерт группы должен был начаться сегодня, 1 марта, в 20:00, однако начало перенесли почти на час. «Говорят, музыканты попали в пробку. Уже устали их стоять ждать», — рассказал до начала концерта корреспонденту НГС один из фанатов группы, Дмитрий. По словам фанатки группы Милены Сухановой, на концерт пришло несколько тысяч человек. «Группа против съёмки, но атмосфера весьма жаркая. 18 лет [слушаю Manowar]. Hail and kill!», — сообщила Милена Суханова.

В итоге концерт начался в 20:58. По данным на странице концерта в «ВКонтакте», группа собирается выступать до полуночи. Неизвестно, продлят ли время выступления из-за переноса начала концерта.

Manowar образовалась в 1980 году на концерте другой известной рок-группы, Black Sabbath. Группа известна воинской тематикой своих песен и частым обращением к скандинавской мифологии. Группа выпустила 11 студийных альбомов, 15 синглов и 8 видеоальбомов. Постоянным участникам группы — солисту Manowar Эрику Адамсу и бас-гитаристу Джоуи Де Майо 64 года. Как уточняется в официальной группе тура в «ВКонтакте», прощальный тур станет самым масштабным в России за всю историю группы. Концерты пройдут ещё в 8 городах России — Владивостоке, Хабаровске, Екатеринбурге, Самаре, Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону и в Краснодаре. После этого группа отправится в Минск.

Лидер группы Джоуи Де Майо перед началом тура обратился к фанатам с приглашением на концерты. «Это обращение к нашим российским фанатам от Manowar. Наконец мы едем в Россию не с одним и даже не с двумя шоу! <...> Да, Manowar надвигается! <...> К чёрту весь мир! Hail and kill! И да здравствует Россия!» — сказал Джоуи Де Майо.