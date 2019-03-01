1 марта пятница
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 2/10
usd 65.89
eur 74.97
  • 28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    18 февраля 2019

    Новое от редакции

    Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.

    3 декабря 2018

    Мы обновили НГС

    Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС -5°С
Пробки 2/10
usd 65.89
eur 74.97
Развлечения

«Это была её мечта»: 9-летняя певица из Новосибирска попала в команду Меладзе на шоу «Голос»

Школьница-вокалистка Вика Николаева спела песню «ВИА Гры», и к ней повернулся знаменитый певец

Поделиться

688
7 Обсудить

Все новости

Все новости

Виктория Николаева уже несколько лет мечтает попасть на шоу «Голос. Дети» — наконец-то её мечта сбылась

Фото: предоставлено Еленой Николаевой

Вечером 1 марта Первый канал показал выпуск нового сезона «Голос. Дети» — в шоу попала новосибирская певица, 9-летняя Виктория Николаева. Её исполнение песни «Перемирие» заставило Валерия Меладзе взять девочку в команду.

Третьеклассница Виктория Николаева поёт с 4 лет — и уже участвовала раньше в больших вокальных конкурсах. В 2018 году, к примеру, она вместе с коллегами по группе Dodostar заняла третье место на российском финале «Детского Евровидения» в Крыму, также девочка поёт и сольно.

«У неё была мечта — на "Голос. Дети" попасть, и мы как родители поставили себе задачу помочь ей в этом. Чтобы пройти кастинг, ребёнок всё равно должен ехать с каким-то портфолио. 

Он должен быть участником каких-то крупных фестивалей, конкурсов», — рассказала корреспонденту НГС мать певицы Елена Николаева.

Вика обошла десятки тысяч конкурентов ещё до этапа слепых прослушиваний, который показывают на самом шоу Первого канала, а затем спела песню «ВИА Гры» уже в эфире и покорила наставника Валерия Меладзе.

По правилам программы, песни для участников выбирают продюсеры шоу — для сибирячки выбрали песню, которую написал Константин Меладзе 

Фото: предоставлено Еленой Николаевой

«Песню нам подобрали там, на подборе репертуара. Пели мы "ВИА Гру" — "Перемирие". Она волновалась, даже видно было по выражению лица. Да мы и сами волновались очень сильно! Думали, может быть [для] Меладзе где-то сыграет [выбор композиции]? Это же всё-таки его брат написал эту песню.

Думаем, мало ли, струнки души его затронет! 

Так и получилось, потому что он Вику спросил: "Как ты думаешь, почему я повернулся?". Она сначала постеснялась: "Не знаю!", а потом говорит: "Наверное, потому что ваш брат написал эту песню?". 

Он засмеялся и пошутил, что ты могла бы быть в 28-м составе "ВИА Гры"», — объяснила мама Виктории.

Она призналась, что у дочери достойные конкуренты — те, кто прошёл кастинги, действительно хорошие вокалисты.

Клип Виктории Николаевой на песню Шуры «Твори добро»

Виктория Николаева — не первая певица из Новосибирска, которая участвует в шоу «Голос. Дети». В прошлом году Дайа Борисова участвовала в пятом сезоне шоу «Голос. Дети». По итогу слепых прослушиваний девочка оказалась в команде Басты. А на этой неделе стало известно, что Дайа Борисова улетела в Японию работать моделью — с 14-летней сибирячкой заключили трёхмесячный контракт.

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями. Присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Мария Морсина
Фото предоставлены Еленой Николаевой, скриншоты «Голос. Дети»(1tv.ru)
Видео youtube.com, канал Виктории Николаевой

По теме

ТЕКСТ

Мария Морсина

ТЕГИ

шоу "Голос"Голос. ДетипевицаВИА ГРА

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (7)

Фото пользователя
Директор Завода (Ржака)
1 март 2019 в 23:14

Сбылась мечта яжематери...

Фото пользователя
elka
1 март 2019 в 23:16

Не надо быть составом Виагры,надо быть прежде всего собой!Девочка талантлива,только все равно я против таких маленьких в шоу бизнесе..Но в любом случае девочке успехов!

Фото пользователя
ё не моё
1 март 2019 в 23:14

Ребёнок за 9 лет мечты добился, а царь 20 лет нечё не может. ФАКТ