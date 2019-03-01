«Это была её мечта»: 9-летняя певица из Новосибирска попала в команду Меладзе на шоу «Голос»

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Виктория Николаева уже несколько лет мечтает попасть на шоу «Голос. Дети» — наконец-то её мечта сбылась
Вечером 1 марта Первый канал показал выпуск нового сезона «Голос. Дети» — в шоу попала новосибирская певица, 9-летняя Виктория Николаева. Её исполнение песни «Перемирие» заставило Валерия Меладзе взять девочку в команду.
Третьеклассница Виктория Николаева поёт с 4 лет — и уже участвовала раньше в больших вокальных конкурсах. В 2018 году, к примеру, она вместе с коллегами по группе Dodostar заняла третье место на российском финале «Детского Евровидения» в Крыму, также девочка поёт и сольно.
«У неё была мечта — на "Голос. Дети" попасть, и мы как родители поставили себе задачу помочь ей в этом. Чтобы пройти кастинг, ребёнок всё равно должен ехать с каким-то портфолио.
Он должен быть участником каких-то крупных фестивалей, конкурсов», — рассказала корреспонденту НГС мать певицы Елена Николаева.
Вика обошла десятки тысяч конкурентов ещё до этапа слепых прослушиваний, который показывают на самом шоу Первого канала, а затем спела песню «ВИА Гры» уже в эфире и покорила наставника Валерия Меладзе.
«Песню нам подобрали там, на подборе репертуара. Пели мы "ВИА Гру" — "Перемирие". Она волновалась, даже видно было по выражению лица. Да мы и сами волновались очень сильно! Думали, может быть [для] Меладзе где-то сыграет [выбор композиции]? Это же всё-таки его брат написал эту песню.
Думаем, мало ли, струнки души его затронет!
Так и получилось, потому что он Вику спросил: "Как ты думаешь, почему я повернулся?". Она сначала постеснялась: "Не знаю!", а потом говорит: "Наверное, потому что ваш брат написал эту песню?".
Он засмеялся и пошутил, что ты могла бы быть в 28-м составе "ВИА Гры"», — объяснила мама Виктории.
Она призналась, что у дочери достойные конкуренты — те, кто прошёл кастинги, действительно хорошие вокалисты.
Клип Виктории Николаевой на песню Шуры «Твори добро»
Виктория Николаева — не первая певица из Новосибирска, которая участвует в шоу «Голос. Дети». В прошлом году Дайа Борисова участвовала в пятом сезоне шоу «Голос. Дети». По итогу слепых прослушиваний девочка оказалась в команде Басты. А на этой неделе стало известно, что Дайа Борисова улетела в Японию работать моделью — с 14-летней сибирячкой заключили трёхмесячный контракт.
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Мария Морсина
Фото предоставлены Еленой Николаевой, скриншоты «Голос. Дети»(1tv.ru)
Видео youtube.com, канал Виктории Николаевой
Не надо быть составом Виагры,надо быть прежде всего собой!Девочка талантлива,только все равно я против таких маленьких в шоу бизнесе..Но в любом случае девочке успехов!