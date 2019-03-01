В Новосибирске пропал 12-летний школьник — его разыскивают добровольцы, полиция и учителя

Его разыскивают поисковый отряд «Лиза Алерт», полиция и педагоги





В Кировском районе Новосибирска пропал 12-летний школьник — его разыскивают поисковый отряд «Лиза Алерт», полиция и педагоги.





Добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 12-летнего Александра Романова, который пропал 26 февраля. Как уточнила корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда Алеся Яблонских, заявка поступила в поисковый отряд только сегодня.





«Была оперативно собрана информация, мы работаем в полном взаимодействии с УВД Кировского района Новосибирска, вместе с нами сотрудничают и занимаются поиском педагоги, классный руководитель нашего мальчика. Сейчас отрабатываются автономные задачи, стоит задача по оперативному распространению в Сети <...> информации о пропавшем ребёнке», — пояснила Алеся Яблонских.





По словам руководителя поискового отряда, это первый раз, когда ребёнок ушёл из дома.





«Мама находится в состоянии эмоционального стресса, который с каждым днём увеличивается.





Это первый раз, когда мальчик ушёл из дома, ранее он не пропадал, не уходил, всегда дома ночевал.





На тот момент, когда перестало быть известно, где он находится, он находился в непосредственной близости от своего жилого дома, на своём жилом массиве», — уточнила Яблонских.





Согласно информации в ориентировке, рост пропавшего Александра Романова — 165–170 см. У него худощавое телосложение, светло-русые волосы, серые глаза. В день исчезновения подросток был одет в чёрную куртку с капюшоном, синюю толстовку и чёрное трико. На ногах у пропавшего были чёрные кроссовки на белой подошве.





В конце декабря пропал 15-летний Виталий Некрасов — его разыскивали 7 часов и нашли только к вечеру.