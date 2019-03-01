Хоккейный клуб «Сибирь» сыграет на льду озера вместе с хоккеистами-любителями

Игра пройдёт в посёлке Маслянино 12 марта

В матче также примут участие хоккеисты местной любительской команды
В матче также примут участие хоккеисты местной любительской команды


Хоккейный клуб «Сибирь» проведёт игру с хоккеистами-любителями на льду маслянинского озера.


Информация об этом появилась в Twitter хоккейной команды. «12 марта наша команда отправится в посёлок Маслянино — в 150 километрах от Новосибирска, чтобы провести двустороннюю игру на замершем озере! В матче также примут участие хоккеисты местной любительской команды», — говорится в сообщении.



Этот матч, как следует из сообщения, будут транслировать в режиме онлайн на сайте телеканала ОТС.


В конце февраля стало известно, что форвард команды «Сибирь» Александр Шаров примет участие в зимней Универсиаде — 2019 в Красноярске: хоккеист попал в состав студенческой сборной России. А в конце декабря два хоккеиста «Сибири» отправились на две дворовые коробки города, чтобы сыграть с обычными любителями хоккея.

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