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Авто

«Бобик», живи: легендарный уазик превратился в грузовик

УАЗ с новыми агрегатами стоит теперь от 732 000 рублей

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«УАЗ Хантер» получил антиблокировочную тормозную систему ABS

Фото: uaz.ru

Отечественный УАЗ с 1 марта начал продажи обновленного «УАЗ Хантер» — модели, построенной на основе легендарного «уазика-бобика» (УАЗ-469, начало выпуска 1972 год). 

Машина получила новы агрегаты, дополнительные системы безопасности, а также сменила категорию — теперь это малотоннажный грузовик (N1G). Ранее «Хантер» был легковым авто повышенной проходимости (M1G).

«Появилась другая механическая 5-ступенчатая КПП, корейская Dymos. Появились новые мосты "Спайсер", система ABS, система ЭРА-ГЛОНАСС», — рассказали в отделе продаж дилерского центра «Луна Авто».

Автомобиль оснащен 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 135 л.с., выдающим в пике 217 Нм крутящего момента. На всех «Хантерах» установлены два неразрезных моста, система подключаемого полного привода, пониженный ряд передач. Клиренс — 21 сантиметр. 

С новыми агрегатами автомобиль подорожал и стоит теперь в базе 732 000 рублей. В улучшенной версии за 770 900 рублей потребитель получает задний мост «Спайсер» с блокировкой дифференциала. 

Ранее НГС рассказывал, что Mercedes выпустил обновленный кроссовер GLC, который может сам уступать дорогу полиции и скорой.

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Дмитрий Косенко
Фото uaz.ru

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