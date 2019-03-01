«Бобик», живи: легендарный уазик превратился в грузовик

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«УАЗ Хантер» получил антиблокировочную тормозную систему ABS
Отечественный УАЗ с 1 марта начал продажи обновленного «УАЗ Хантер» — модели, построенной на основе легендарного «уазика-бобика» (УАЗ-469, начало выпуска 1972 год).
Машина получила новы агрегаты, дополнительные системы безопасности, а также сменила категорию — теперь это малотоннажный грузовик (N1G). Ранее «Хантер» был легковым авто повышенной проходимости (M1G).
«Появилась другая механическая 5-ступенчатая КПП, корейская Dymos. Появились новые мосты "Спайсер", система ABS, система ЭРА-ГЛОНАСС», — рассказали в отделе продаж дилерского центра «Луна Авто».
Автомобиль оснащен 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 135 л.с., выдающим в пике 217 Н•м крутящего момента. На всех «Хантерах» установлены два неразрезных моста, система подключаемого полного привода, пониженный ряд передач. Клиренс — 21 сантиметр.
С новыми агрегатами автомобиль подорожал и стоит теперь в базе
Ранее НГС рассказывал, что Mercedes выпустил обновленный кроссовер GLC, который может сам уступать дорогу полиции и скорой.
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Дмитрий Косенко
Фото uaz.ru