Мужчинам дороже: сибирячкам дали скидку на автобусы из Новосибирска накануне 8 Марта

Купить билеты со скидкой можно не на все автобусы, которые едут в этих направлениях. Участвующие в акции рейсы отмечены на сайте специальной маркировкой.

«На рейсы с 5 по 8 марта предоставляется скидка 15% для женщин при оформлении проездного билета на сайте и в кассах Новосибирского автовокзала. В акции участвуют рейсы до Белово, Кемерово, Томска, Камня-на-Оби, Бийска, Барнаула, Белокурихи, Юрги, Ордынского, Здвинска, Сузуна, Усть-Каменогорска, Семипалатинска, Павлодара», — сообщается на сайте автовокзала.

Новосибирский автовокзал объявил о скидках на проезд для женщин к 8 Марта.

Как рассказал корреспонденту НГС директор Новосибирского автовокзала Сергей Ермаков, похожие акции со скидками на проезд проводились и раньше, но «сильно периодически». «Сейчас планируем чаще [устраивать] — мы решили заняться маркетингом немножко», — пояснил руководитель автовокзала.

Он уточнил, что у тех пассажиров, которые едут в другой регион, при продаже билетов в кассе потребуют паспорт. Ввести данные паспорта нужно и для того, чтобы купить билеты на сайте.



По словам директора автовокзала, мужчины тоже могут приобрести билеты со скидкой для своих женщин. Но проехать по женскому билету у пассажиров-мужчин не получится.

«Мы на посадке же будем проверять всё равно билеты, и <…> если он пытается ехать как женщина, конечно, мы его на рейс не пустим», — рассказал Сергей Ермаков.

На сайте автовокзала также сообщается, что при посадке в автобус пассажиру нужно обязательно взять с собой документ, удостоверяющий личность.

Осенью прошлого года с Новосибирского автовокзала начал ходить новый рейс в Караганду — маршрут проходит через алтайские Славгород, Кулунду, а затем через Павлодар и Астану в Казахстане.

