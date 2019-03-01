Мужчинам дороже: сибирячкам дали скидку на автобусы из Новосибирска накануне 8 Марта

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У мужчин по «женской» скидке поехать не получится — перед посадкой в автобус билеты у пассажиров тщательно проверяют
Новосибирский автовокзал объявил о скидках на проезд для женщин к 8 Марта.
«На рейсы с 5 по 8 марта предоставляется скидка 15% для женщин при оформлении проездного билета на сайте и в кассах Новосибирского автовокзала. В акции участвуют рейсы до Белово, Кемерово, Томска, Камня-на-Оби, Бийска, Барнаула, Белокурихи, Юрги, Ордынского, Здвинска, Сузуна, Усть-Каменогорска, Семипалатинска, Павлодара», — сообщается на сайте автовокзала.
Купить билеты со скидкой можно не на все автобусы, которые едут в этих направлениях. Участвующие в акции рейсы отмечены на сайте специальной маркировкой.
Как рассказал корреспонденту НГС директор Новосибирского автовокзала Сергей Ермаков, похожие акции со скидками на проезд проводились и раньше, но «сильно периодически». «Сейчас планируем чаще [устраивать] — мы решили заняться маркетингом немножко», — пояснил руководитель автовокзала.
Он уточнил, что у тех пассажиров, которые едут в другой регион, при продаже билетов в кассе потребуют паспорт. Ввести данные паспорта нужно и для того, чтобы купить билеты на сайте.
По словам директора автовокзала, мужчины тоже могут приобрести билеты со скидкой для своих женщин. Но проехать по женскому билету у пассажиров-мужчин не получится.
«Мы на посадке же будем проверять всё равно билеты, и <…> если он пытается ехать как женщина, конечно, мы его на рейс не пустим», — рассказал Сергей Ермаков.
На сайте автовокзала также сообщается, что при посадке в автобус пассажиру нужно обязательно взять с собой документ, удостоверяющий личность.
Осенью прошлого года с Новосибирского автовокзала начал ходить новый рейс в Караганду — маршрут проходит через алтайские Славгород, Кулунду, а затем через Павлодар и Астану в Казахстане.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот nsk-avtovokzal.ru (2)
У нас в троллейбусе все будут по тарифу ездить. Итак бесплатно почти возим.
Так и правильно, что скидок мужчинам не давали. 23 февраля - день защитника (исторически - день армии), а не день мужчин. А много ли мужчин служили в армии? Многие женщины имеют бОльшее право праздновать этот день.
А вот 8 марта - женский день, без оговорок. Им и скидки по праву.