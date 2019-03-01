Уступите лыжню: из-за визита вице-премьера РФ в Шерегеше закрыли горнолыжную трассу

Высокопоставленная чиновница (в темном лыжном костюме в центре фото) прибыла в Шерегеш с рабочим визитом, но успела покататься на лыжах с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым

Во время визита заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец в Шерегеше перекрыли трассу «Доллар» на горе Зелёная — чиновница прибыла в Шерегеш с рабочим визитом, но успела покататься на лыжах с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Информация о визите Ольги Голодец появилась накануне вечером в группе «Горнолыжная компания "Каскад" | ШЕРЕГЕШ» во «ВКонтакте». «Сегодня в Шерегеш прибыла с рабочим визитом Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства РФ. Она провела совещание по вопросам развития горнолыжного туризма в Российской Федерации. <...> В первой части мероприятия обсуждали основные подходы к развитию горнолыжного туризма в Российской Федерации», — говорится в сообщении группы.

По словам инструктора по сноуборду и горным лыжам Ильи Ратегова, трассу «Доллар» огородили сеткой Фото: Илья Ратегов

При этом на фотографиях видно, что Ольга Голодец была у входа на подъёмник в спортивной амуниции и лыжных ботинках. Как сообщил корреспонденту НГС инструктор по сноуборду и горным лыжам Илья Ратегов, во время визита чиновницы перекрывали трассу «Доллар». «Отключали "Доллар". [С других подъёмников] нельзя проехать на трассу, её огородили сеткой. 3 машины спешно ровняли склон. При въезде на гору дежурили экипажи ДПС. Обычные люди стоят в очередях на другие подъемники и обсуждают происходящее. Практика повторяется уже на протяжении 6 лет. Сам я их (Ольгу Голодец и Сергея Цивилёва. — Прим. ред.) не видел, но видел в соцсетях фотографии, где Голодец рядом с губернатором. Видел, что много детей привезли из Таштагола, нарядили их в спортформу, опять эта показуха», — возмущается Илья Ратегов.

Перед визитом чиновницы трассу ровняли несколько машин Фото: Илья Ратегов

Информацию о визите подтвердил и руководитель туристско-информационного центра «Шерегеш» Вячеслав Анисимов. «Я их [автомобили] только видел на асфальте — куча "мерседесов" приехали с красивыми номерами.