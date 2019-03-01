Уступите лыжню: из-за визита вице-премьера РФ в Шерегеше закрыли горнолыжную трассу

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Высокопоставленная чиновница (в темном лыжном костюме в центре фото) прибыла в Шерегеш с рабочим визитом, но успела покататься на лыжах с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым
Во время визита заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец в Шерегеше перекрыли трассу «Доллар» на горе Зелёная — чиновница прибыла в Шерегеш с рабочим визитом, но успела покататься на лыжах с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.
Информация о визите Ольги Голодец появилась накануне вечером в группе «Горнолыжная компания "Каскад" | ШЕРЕГЕШ» во «ВКонтакте».
«Сегодня в Шерегеш прибыла с рабочим визитом Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства РФ. Она провела совещание по вопросам развития горнолыжного туризма в Российской Федерации. <...> В первой части мероприятия обсуждали основные подходы к развитию горнолыжного туризма в Российской Федерации», — говорится в сообщении группы.
При этом на фотографиях видно, что Ольга Голодец была у входа на подъёмник в спортивной амуниции и лыжных ботинках. Как сообщил корреспонденту НГС инструктор по сноуборду и горным лыжам Илья Ратегов, во время визита чиновницы перекрывали трассу «Доллар».
«Отключали "Доллар". [С других подъёмников] нельзя проехать на трассу, её огородили сеткой. 3 машины спешно ровняли склон. При въезде на гору дежурили экипажи ДПС. Обычные люди стоят в очередях на другие подъемники и обсуждают происходящее.
Практика повторяется уже на протяжении 6 лет. Сам я их (Ольгу Голодец и Сергея Цивилёва. — Прим. ред.) не видел, но видел в соцсетях фотографии, где Голодец рядом с губернатором. Видел, что много детей привезли из Таштагола, нарядили их в спортформу, опять эта показуха», — возмущается Илья Ратегов.
Информацию о визите подтвердил и руководитель туристско-информационного центра «Шерегеш» Вячеслав Анисимов.
«Я их [автомобили] только видел на асфальте — куча "мерседесов" приехали с красивыми номерами.
А вот на горе в этот момент не был, своими глазами не видел, но да, много информации, что перекрывали [трассу]. Но для них это обычная практика», — рассказал Анисимов.
Представитель горнолыжной компании «Каскад» (обслуживает подъёмники на секторах А и Б горы Зелёная. — Прим. ред.) Иван Тельтевский информацию о закрытии не подтвердил. «Я бы, во-первых, об этом знал. Во-вторых, мы каждый день даём сводки: какая температура, какие подъёмники работают. Есть рядовая процедура, и обо всех изменениях [информация] даётся», — сказал Тельтевский.
Ольга Голодец была в Новосибирске 27 февраля на открытии «Театрального марафона». Вместе с ней в Новосибирский театр оперы и балета пришёл знаменитый артист балета Николай Цискаридзе, который похвалил ремонт в здании театра.
В феврале прошлого года Голодец увидела в Новосибирске центр нейрохирургии и новую клинику «Авиценны». Тогда вице-премьер назвала эти медицинские учреждения локомотивом российского здравоохранения.
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Дмитрий Здорников
Фото vk.com/kaskadgesh (1), Ильи Ратегова (2, 3)