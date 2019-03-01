«Мы хотим домой»: семья новосибирцев с ребёнком застряла в Дели из-за конфликта Индии и Пакистана

Воздушное пространство над Пакистаном закрыто — сибирякам предложили ждать до 6 марта

Сейчас новосибирцы ищут варианты, как поскорее добраться домой 
Сейчас новосибирцы ищут варианты, как поскорее добраться домой 


Новосибирцы Дмитрий Пашнев и Наталья Молекер вместе с полуторагодовалым сыном не смогли вернуться домой из-за закрытого авиасообщения над приграничными областями Индии и Пакистана. Их рейс из Нью-Дели в Новосибирск с пересадкой в Астане авиакомпании Air Astana отменили — им предложили подождать вылета до 6 марта.


О том, что Пашнев и Молекер остаются в Нью-Дели, в редакцию НГС сообщил их родственник Артём Фадеев. По его словам, у сибиряков закончились деньги на телефоне, сейчас с ними невозможно связаться. 



«Наши родственники застряли в аэропорту города Дели. Они отдыхали в Гоа с полуторагодовалым ребенком. Сначала они долетели до Дели, утром должны были уже лететь в Астану, но так как в Индии ввели военное положение — рейс отменили. Я звонил в авиакомпанию, там сказали, что рейс отменён, дата возобновления полётов неизвестна, рейсы партнеров забиты битком и ничего предложить они не могут. Ребята выложили сторис об отмене рейса, у них был вылет в 12:20. Сейчас мы пытаемся всеми правдами и неправдами разобраться в ситуации», — рассказал корреспонденту НГС Артём Фадеев. 


Наталья Молекер рассказала в сторис, что ближайший рейс из Индии будет только 6 марта


Артём Фадеев добавил, что авиакомпания Air Astana предложила Пашневу и Молекер компенсацию. 


«В справочной службе авиакомпании мне сказали, что потраченные деньги компенсируют, но лучше спросить у оператора, у которого билеты были куплены. Вроде как есть возможность улететь через Таиланд, но точно никто ничего не знает», — добавил он.


В пресс-службе авиакомпании Air Astana обещали прокомментировать ситуацию с отменой рейсов в ближайшее время. 


Воздушное пространство над отдельными регионами Индии и Пакистана было частично закрыто из-за военного конфликта. Из-за этого ограничения части рейсов придётся изменить маршрут на более восточный, считает генеральный директор новосибирского турагентства «География Н» Антон Захаркин. 


«Закрыто воздушное пространство над территорией конфликта Индии и Пакистана. Судя по Flightradar, наши самолёты не пролетают над Кашмиром. Даже если будет закрыт этот воздушный путь в Гоа, то самолёты будут облетать с другой стороны, возможно, со стороны Китая», — считает Захаркин. 


На днях новосибирские туристы не могли вовремя улететь домой из Вьетнама — их рейс из Камрани задержали на 9 часов. 

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