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Происшествия
Обыски в «Горводоканале»

Мэрия опровергла интерес полиции к директору «Горводоканала»

После обысков глава «Горводоканала» Юрий Похил просто вышел из офиса и уехал

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По информации сотрудников «Горводоканала», силовики сегодня работали в кабинете Юрия Похила (на фото садится в машину)

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В мэрии Новосибирска прокомментировали работу сотрудников полиции в здании МУП «Горводоканал» на улице Революции — сегодня утром оперативники провели в здании на Революции, 5 обыски и вынесли из здания компьютеры.

«Сейчас идут следственные действия, которые не касаются руководства "Горводоканала"», — сообщил корреспонденту НГС Артём Роговский, пресс-секретарь мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Полиция пришла сегодня в здание «Горводоканала» около 11 часов утра. По информации сотрудников, силовики больше часа провели в кабинете директора предприятия Юрия Похила. Из здания «Горводоканала» на глазах корреспондента НГС выносили компьютеры и коробки, завёрнутые в мешки.

Сам Юрий Похил отказался отвечать на вопросы НГС после того, как вышел из здания.

В пресс-службе областного управления ГУ МВД коротко сообщали, что полиция ведёт оперативно-следственные мероприятия. 

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Елена Громкова, Михаил Руднев
Фото Ольги Бурлаковой

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КОММЕНТАРИИ (9)

Свистун(Петух)-с-приплясом
1 март 2019 в 16:02

Водичку прям из-под крана пью, чистая, свежая и вкусная, спасибо директору,
Когда в Плотниково проведут?

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
1 март 2019 в 16:01

Это хорошо, ведь качество воды у нас лучшее в РФ

эх, Эдик
1 март 2019 в 16:05

От мэрии разве дождешься правды? Они же всегда темнят по-страшному и вводят в заблуждение