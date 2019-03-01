Мэрия опровергла интерес полиции к директору «Горводоканала»

В мэрии Новосибирска прокомментировали работу сотрудников полиции в здании МУП «Горводоканал» на улице Революции — сегодня утром оперативники провели в здании на Революции, 5 обыски и вынесли из здания компьютеры.

«Сейчас идут следственные действия, которые не касаются руководства "Горводоканала"», — сообщил корреспонденту НГС Артём Роговский, пресс-секретарь мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Полиция пришла сегодня в здание «Горводоканала» около 11 часов утра. По информации сотрудников, силовики больше часа провели в кабинете директора предприятия Юрия Похила. Из здания «Горводоканала» на глазах корреспондента НГС выносили компьютеры и коробки, завёрнутые в мешки.