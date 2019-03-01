Мэрия опровергла интерес полиции к директору «Горводоканала»

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По информации сотрудников «Горводоканала», силовики сегодня работали в кабинете Юрия Похила (на фото садится в машину)
В мэрии Новосибирска прокомментировали работу сотрудников полиции в здании МУП «Горводоканал» на улице Революции — сегодня утром оперативники провели в здании на Революции, 5 обыски и вынесли из здания компьютеры.
«Сейчас идут следственные действия, которые не касаются руководства "Горводоканала"», — сообщил корреспонденту НГС Артём Роговский, пресс-секретарь мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
Полиция пришла сегодня в здание «Горводоканала» около 11 часов утра. По информации сотрудников, силовики больше часа провели в кабинете директора предприятия Юрия Похила. Из здания «Горводоканала» на глазах корреспондента НГС выносили компьютеры и коробки, завёрнутые в мешки.
Сам Юрий Похил отказался отвечать на вопросы НГС после того, как вышел из здания.
В пресс-службе областного управления ГУ МВД коротко сообщали, что полиция ведёт оперативно-следственные мероприятия.
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Елена Громкова, Михаил Руднев
Фото Ольги Бурлаковой
Водичку прям из-под крана пью, чистая, свежая и вкусная, спасибо директору,
Когда в Плотниково проведут?