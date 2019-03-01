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«Хозяин сказал: “Фас!”»: овчарка выбежала за ограду коттеджа и набросилась на молодую мать

Владелец собаки утверждает, что это было случайностью, — алабай хотел защитить его

Сибирячка поехала покупать коляску, а в итоге оказалась в больнице после нападения собаки продавцов
Сибирячка поехала покупать коляску, а в итоге оказалась в больнице после нападения собаки продавцов


Супруги поехали покупать коляску для детей в частный сектор Заельцовского района Новосибирска, но нарвались на среднеазиатскую овчарку, когда выходили из дома продавцов. Собака накинулась на молодую маму и зубами порвала ей ногу.


В конце февраля новосибирец Александр Лигай и его жена Наталья выбирали коляску на весну для их двухмесячного сына — они хотели купить американскую модель, которая стоит от 12 до 19 тысяч рублей, в зависимости от модификации. Как рассказал корреспонденту НГС Александр Лигай, они увидели объявление на «Авито» о продаже такой коляски за 10 тысяч рублей — а когда созвонились с продавцом, то договорились на 9 тысяч рублей.


Супруги договорились с авторами объявления и 27 февраля поехали вместе с ребёнком (его не с кем было оставить) домой в коттедж, который располагается на улице Андрея Рублёва в частном секторе Заельцовского района. Там их встретили продавцы — также муж и жена. Они зашли в дом и посмотрели коляску — она оказалась аналогом модели, которая была нужна, пояснил Лигай.


«Я говорю: “Это не та коляска”. Она [сказала]: “Мы залоги не возвращаем” — и начала выталкивать. Я говорю: “Вы почему толкаетесь!”, и она говорит: “Всё, выходите отсюда по-быстрому”», — описал покупатель.


По его словам, договориться мирно с продавцами коляски у них не удалось.


«Мы выходим за территорию дома — из дома выходим за калитку. Я говорю: “Я найду способ эту тысячу забрать”, прямо так и сказал, не то что угрожал. Может, несколько возбуждённо [сказал] и начал фотографировать машину его, он вышел и тоже начал фотографировать машину. Он стоял у меня на пути и фотографировал, у меня был в руках рюкзак, я махнул рюкзаком, но не попал в него, просто махнул.


[Он] побежал за ворота, резко так метнулся. Я вижу, что он отпускает собак. Я начал открывать дверь — там секунды прошли — но не успеваю, и собаки выбегают обе и бросаются на жену! 


Она кричит: “Саша, Саша!”, я отбегаю и вижу, что собака уже повалила жену сверху и грызёт, я на неё набросился, на собаку, и она отбежала. Жена припоминает — он сказал: “Фас!” или “Взять!”.


[Потом] Наташа говорит: “У меня кровь”. Я смотрю на её ногу — а там вообще прям мясо», — объяснил свою версию произошедшего муж пострадавшей.


Он уточнил, что скорая помощь приехала примерно через 40 минут, полицейские — через 1,5 часа.


Медики увезли Наталью в горбольницу — у сибирячки оказалась глубокая рваная рана. По словам Александра Лигая, «клыки вошли на несколько сантиметров». Ребёнка собака не трогала — мальчик был в машине.


Скорая увезла Наталью в больницу, а её муж остался давать показания полицейскому
Скорая увезла Наталью в больницу, а её муж остался давать показания полицейскому


Корреспондент НГС связалась с хозяевами собак — владелец напавшего алабая представился Дмитрием Соколовым и подтвердил, что действительно в тот день к ним приезжали покупатели, но коляска им не подошла. По словам Дмитрия Соколова, конфликт случился из-за тысячи рублей, которую его супруга не сразу согласилась отдать.


«Он в эту тысячу вцепился просто зубами и ногами, как говорится, сразу давай кричать. [После беседы] я его проводил, собаки были закрытые в вольере <…> Закрыл за ними (покупателями. — Прим. ред.) двери, пошёл выпустил собак, чтобы они у меня по ограде гуляли, эти собаки. Я по лестнице стал подниматься [в дом], а человек не успокаивается, орёт: “Твари, я сделаю всё, вы не понимаете, что вы делаете, тысячу зажали! Вам это так просто не сойдёт, вы отдадите больше”», — рассказал Соколов.


Хозяин дома подчеркнул, что такая ситуация случилась впервые. Кроме того, по его словам, собак держат почти все владельцы соседних коттеджей 
Хозяин дома подчеркнул, что такая ситуация случилась впервые. Кроме того, по его словам, собак держат почти все владельцы соседних коттеджей 


Далее он вышел за калитку и увидел, что Лигай фотографирует его дом и машину, и тоже начал съёмку. Постепенно конфликт начал разгораться, и в какой-то момент покупатель решил не сильно ударить продавца рюкзаком по спине — это спровоцировало одну из собак, алабая, который решил защитить хозяина.


«Я занимался им (этим псом. — Прим. ред.), и он на какую-то суету реагирует безукоризненно, эта собака. Получается, он (Лигай. — Прим. ред.) бьёт, а кобель у меня натасканный, он видит эту ситуацию, что человек на меня замахивается и меня ударяет, калитка в этот момент не закрыта, а просто прикрыта, он просто толкает калитку, и у меня выбегают две собаки. 


Кобель выскочил, и так как начала верещать очень сильно женщина, жена его <…> и кобель у меня среагировал — переключился, среагировал на женщину и вцепился ей в ляжку. 


Собак растащили, домой завёл, ограду закрыл», — описал хозяин алабая, подчеркнув, что точно не давал псу команды напасть на гостей.


Как рассказала НГС жена Дмитрия Соколова (она попросила не писать её имя), этот конфликт случился из-за недоразумения, и тысячу рублей покупателям семья вернула. Кроме того, хозяева предлагали помощь пострадавшим с ребёнком и врачами, но те отказались, отметила владелица коттеджа.


«Мы готовы идти на переговоры, потому что… 


Понимаете, мы не какие-то там гопники, что вот так всё произошло, ситуация для нас очень необычная, мы сами просто в шоке пребываем эти дни, мы готовы возместить [ущерб], готовы обговаривать», 


— отметила хозяйка дома.


По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, полицейские выезжали на место происшествия 27 февраля и осмотрели его. Сейчас они ведут проверку, опрашивают участников и очевидцев события.


«В настоящее время устанавливаются причины того, почему одна из собак, находящихся в вольере, выбежала на улицу за ограду, где находились парень и девушка около своей машины, и одна из собак укусила девушку за ногу. Данная гражданка была госпитализирована бригадой скорой помощи в медицинское учреждение», — прокомментировали в пресс-службе полиции.


В ведомстве добавили, что, вероятно, по этому случаю будет проводиться судебно-медицинская экспертиза.


В начале этого года другая собака — стаффордширский терьер — укусила полицейского, который попросил владельца надеть намордник на животное. Следователи завели на хозяина пса уголовное дело — на видео заметно, как полицейского бьют и кусают. Однако дочь пожилого собаковода заявила, что в нападении собаки виноват полицейский, который, по её информации, был пьян в момент конфликта.

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