«Хозяин сказал: “Фас!”»: овчарка выбежала за ограду коттеджа и набросилась на молодую мать

Сибирячка поехала покупать коляску, а в итоге оказалась в больнице после нападения собаки продавцов





Супруги поехали покупать коляску для детей в частный сектор Заельцовского района Новосибирска, но нарвались на среднеазиатскую овчарку, когда выходили из дома продавцов. Собака накинулась на молодую маму и зубами порвала ей ногу.





В конце февраля новосибирец Александр Лигай и его жена Наталья выбирали коляску на весну для их двухмесячного сына — они хотели купить американскую модель, которая стоит от 12 до 19 тысяч рублей, в зависимости от модификации. Как рассказал корреспонденту НГС Александр Лигай, они увидели объявление на «Авито» о продаже такой коляски за 10 тысяч рублей — а когда созвонились с продавцом, то договорились на 9 тысяч рублей.







Супруги договорились с авторами объявления и 27 февраля поехали вместе с ребёнком (его не с кем было оставить) домой в коттедж, который располагается на улице Андрея Рублёва в частном секторе Заельцовского района. Там их встретили продавцы — также муж и жена. Они зашли в дом и посмотрели коляску — она оказалась аналогом модели, которая была нужна, пояснил Лигай.







«Я говорю: “Это не та коляска”. Она [сказала]: “Мы залоги не возвращаем” — и начала выталкивать. Я говорю: “Вы почему толкаетесь!”, и она говорит: “Всё, выходите отсюда по-быстрому”», — описал покупатель.







По его словам, договориться мирно с продавцами коляски у них не удалось.







«Мы выходим за территорию дома — из дома выходим за калитку. Я говорю: “Я найду способ эту тысячу забрать”, прямо так и сказал, не то что угрожал. Может, несколько возбуждённо [сказал] и начал фотографировать машину его, он вышел и тоже начал фотографировать машину. Он стоял у меня на пути и фотографировал, у меня был в руках рюкзак, я махнул рюкзаком, но не попал в него, просто махнул.







[Он] побежал за ворота, резко так метнулся. Я вижу, что он отпускает собак. Я начал открывать дверь — там секунды прошли — но не успеваю, и собаки выбегают обе и бросаются на жену!





Она кричит: “Саша, Саша!”, я отбегаю и вижу, что собака уже повалила жену сверху и грызёт, я на неё набросился, на собаку, и она отбежала. Жена припоминает — он сказал: “Фас!” или “Взять!”.





[Потом] Наташа говорит: “У меня кровь”. Я смотрю на её ногу — а там вообще прям мясо», — объяснил свою версию произошедшего муж пострадавшей.







Он уточнил, что скорая помощь приехала примерно через 40 минут, полицейские — через 1,5 часа.







Медики увезли Наталью в горбольницу — у сибирячки оказалась глубокая рваная рана. По словам Александра Лигая, «клыки вошли на несколько сантиметров». Ребёнка собака не трогала — мальчик был в машине.







Скорая увезла Наталью в больницу, а её муж остался давать показания полицейскому





Корреспондент НГС связалась с хозяевами собак — владелец напавшего алабая представился Дмитрием Соколовым и подтвердил, что действительно в тот день к ним приезжали покупатели, но коляска им не подошла. По словам Дмитрия Соколова, конфликт случился из-за тысячи рублей, которую его супруга не сразу согласилась отдать.







«Он в эту тысячу вцепился просто зубами и ногами, как говорится, сразу давай кричать. [После беседы] я его проводил, собаки были закрытые в вольере <…> Закрыл за ними (покупателями. — Прим. ред.) двери, пошёл выпустил собак, чтобы они у меня по ограде гуляли, эти собаки. Я по лестнице стал подниматься [в дом], а человек не успокаивается, орёт: “Твари, я сделаю всё, вы не понимаете, что вы делаете, тысячу зажали! Вам это так просто не сойдёт, вы отдадите больше”», — рассказал Соколов.







Хозяин дома подчеркнул, что такая ситуация случилась впервые. Кроме того, по его словам, собак держат почти все владельцы соседних коттеджей





Далее он вышел за калитку и увидел, что Лигай фотографирует его дом и машину, и тоже начал съёмку. Постепенно конфликт начал разгораться, и в какой-то момент покупатель решил не сильно ударить продавца рюкзаком по спине — это спровоцировало одну из собак, алабая, который решил защитить хозяина.







«Я занимался им (этим псом. — Прим. ред.), и он на какую-то суету реагирует безукоризненно, эта собака. Получается, он (Лигай. — Прим. ред.) бьёт, а кобель у меня натасканный, он видит эту ситуацию, что человек на меня замахивается и меня ударяет, калитка в этот момент не закрыта, а просто прикрыта, он просто толкает калитку, и у меня выбегают две собаки.





Кобель выскочил, и так как начала верещать очень сильно женщина, жена его <…> и кобель у меня среагировал — переключился, среагировал на женщину и вцепился ей в ляжку.





Собак растащили, домой завёл, ограду закрыл», — описал хозяин алабая, подчеркнув, что точно не давал псу команды напасть на гостей.







Как рассказала НГС жена Дмитрия Соколова (она попросила не писать её имя), этот конфликт случился из-за недоразумения, и тысячу рублей покупателям семья вернула. Кроме того, хозяева предлагали помощь пострадавшим с ребёнком и врачами, но те отказались, отметила владелица коттеджа.







«Мы готовы идти на переговоры, потому что…





Понимаете, мы не какие-то там гопники, что вот так всё произошло, ситуация для нас очень необычная, мы сами просто в шоке пребываем эти дни, мы готовы возместить [ущерб], готовы обговаривать»,





— отметила хозяйка дома.







По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, полицейские выезжали на место происшествия 27 февраля и осмотрели его. Сейчас они ведут проверку, опрашивают участников и очевидцев события.







«В настоящее время устанавливаются причины того, почему одна из собак, находящихся в вольере, выбежала на улицу за ограду, где находились парень и девушка около своей машины, и одна из собак укусила девушку за ногу. Данная гражданка была госпитализирована бригадой скорой помощи в медицинское учреждение», — прокомментировали в пресс-службе полиции.







В ведомстве добавили, что, вероятно, по этому случаю будет проводиться судебно-медицинская экспертиза.







В начале этого года другая собака — стаффордширский терьер — укусила полицейского, который попросил владельца надеть намордник на животное. Следователи завели на хозяина пса уголовное дело — на видео заметно, как полицейского бьют и кусают. Однако дочь пожилого собаковода заявила, что в нападении собаки виноват полицейский, который, по её информации, был пьян в момент конфликта.

