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Работа

За оперным театром откроют огромный коворкинг с душем, тайной комнатой и пабом

Здесь смогут работать одновременно 200 человек

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В фойе установлены диваны, которые должны в собранном виде формировать логотип коворкинга

Фото: Стас Соколов / НГС

Владельцы бизнес-центра City Center открывают на четвертом этаже здания коворкинг «Простор» на 200 рабочих мест и с многочисленными дополнительными опциями — он появится на улице Депутатской за Новосибирским театром оперы и балета. Корреспондент НГС побывал в будущем коворкинге до открытия.

Из окон «Простора» можно увидеть оперный театр

Фото: Стас Соколов / НГС

«Простор» занял практически весь четвертый этаж здания бизнес-центра. Попасть сюда можно только пешком, поднявшись по лестнице от входа со стороны Депутатской. Общая площадь помещения — 1400 кв. м. Идеолог коворкинга Дмитрий Мишин говорит, что здесь можно будет одновременно арендовать 150–200 рабочих мест. 

В зале с открытым пространством положили несколько «лужаек» с искусственной травой

Фото: Стас Соколов / НГС

Непосредственно рабочее пространство разбито на несколько зон. Большая часть мест для «одиночных резидентов» (так в коворкинге называют арендаторов. — Прим. ред.) расположена в большом открытом пространстве.

«Норы», в которых можно не только побыть одному, но даже вздремнуть

Фото: Стас Соколов / НГС

Здесь же находятся так называемые норы — небольшие ниши, куда можно уйти поговорить, чтобы не мешать остальным посетителям, или просто прилечь. Часть таких «нор» будет оборудована лежаками.

Телефонные будки, в которые нужно будет приходить со своим телефоном

Фото: Стас Соколов / НГС

В «Просторе» построили несколько «телефонных будок». Внутри нет ничего, кроме розеток и USB-разъемов. Предполагается, что здесь сможет уединиться человек для важного телефонного звонка.

Небольшие комнаты, которые будут сдаваться сразу на несколько человек 

Фото: Стас Соколов / НГС

Помимо отдельных мест в открытом пространстве в «Просторе» предусмотрены несколько отдельных кабинетов, которые будут сдаваться целиком небольшим коллективам 3–4 человека, нуждающимся в отдельном помещении.

В коворкинге два душа и 12 туалетов 

Фото: Стас Соколов / НГС

Поскольку в коворкинге будет работать большое количество людей, по всему пространству решено было разместить туалеты (их 12) и две душевые кабины.

«Сейчас многие любят перемещаться по городу на велосипедах. Но проехав пару раз по пыльным улицам, я сам решил отказаться от этой идеи. Именно потому, что у нас в офисе нет душа», — говорит один из авторов идеи и дизайнер проекта Евгений Папшев.

Комната с прозрачным в одном направлении стеклом. На снимке справа видно, как выглядит находящийся в ней человек
Фото 1: Стас Соколов / НГС
Фото 2: Стас Соколов / НГС

Для проведения глубинных интервью в коворкинге соорудили специальные комнаты, соединенные большим окном, которое с одной стороны выглядит как зеркало, а с другой — даёт возможность хорошо видеть, что происходит в соседнем помещении.

Один из учебных классов оклеен обоями с комиксами

Фото: Стас Соколов / НГС

В «Просторе» также предусмотрены учебные классы, переговорные комнаты и залы для проведения совещаний. Их резиденты будут арендовать отдельно по мере надобности.

В коворкинге есть почти настоящая кофейня. Правда, работает она по принципу полного самообслуживания

Фото: Стас Соколов / НГС

Для еды и проведения перерывов на кофе в коворкинге организовали сразу две зоны. Одна похожа на кофейню, другая — стилизована под ирландский паб. Как таковой торговли напитками и едой здесь не будет, однако в «кофейне» и «пабе» установлены кофемашина, холодильник и небольшая кухня. 

Зону кухни в «Просторе» сделали стилизованной под ирландский паб 

Фото: Стас Соколов / НГС

Создатели «Простора» признают, что рискуют. «Вся территория за Уралом считается "кладбищем коворкингов". Этот формат у нас не выживает», — говорит Папшев.

На стене в курилке аллегорические изображения болезней и страданий, которые ждут курильщика

Фото: Стас Соколов / НГС

Дмитрий Мишин надеется, что «Простор» может быть востребован не только среди начинающих предпринимателей и фрилансеров, но также среди крупных компаний, которым просто нужно помещение для работы под временные проекты. Начать работу в тестовом режиме коворкинг должен со второй половины марта. 

«Простор» — часть более масштабного проекта владельцев City Center. Ранее на первом этаже здесь уже начало работать заведение комбинированного формата лекторий-бар «Поток»

Первый коворкинг в Новосибирске открылся в 2012 году, однако через три года хозяева выставили его на продажу. Сейчас в Новосибирске, по данным 2ГИС, работает 29 организаций, предлагающих такого рода услуги. В прошлом году в бизнес-центре на Державина заработал швейный коворкинг «Шью легко», однако впоследствии он переехал на улицу Есенина. 

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КОММЕНТАРИИ (2)

Geoball
1 март 2019 в 18:02

Как же мы жили без этого говоркинга!