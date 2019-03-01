За оперным театром откроют огромный коворкинг с душем, тайной комнатой и пабом

Новое в дизайне сайта
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
В фойе установлены диваны, которые должны в собранном виде формировать логотип коворкинга
Владельцы бизнес-центра City Center открывают на четвертом этаже здания коворкинг «Простор» на 200 рабочих мест и с многочисленными дополнительными опциями — он появится на улице Депутатской за Новосибирским театром оперы и балета. Корреспондент НГС побывал в будущем коворкинге до открытия.
«Простор» занял практически весь четвертый этаж здания бизнес-центра. Попасть сюда можно только пешком, поднявшись по лестнице от входа со стороны Депутатской. Общая площадь помещения — 1400 кв. м. Идеолог коворкинга Дмитрий Мишин говорит, что здесь можно будет одновременно арендовать 150–200 рабочих мест.
Непосредственно рабочее пространство разбито на несколько зон. Большая часть мест для «одиночных резидентов» (так в коворкинге называют арендаторов. — Прим. ред.) расположена в большом открытом пространстве.
Здесь же находятся так называемые норы — небольшие ниши, куда можно уйти поговорить, чтобы не мешать остальным посетителям, или просто прилечь. Часть таких «нор» будет оборудована лежаками.
В «Просторе» построили несколько «телефонных будок». Внутри нет ничего, кроме розеток и USB-разъемов. Предполагается, что здесь сможет уединиться человек для важного телефонного звонка.
Помимо отдельных мест в открытом пространстве в «Просторе» предусмотрены несколько отдельных кабинетов, которые будут сдаваться целиком небольшим коллективам 3–4 человека, нуждающимся в отдельном помещении.
Поскольку в коворкинге будет работать большое количество людей, по всему пространству решено было разместить туалеты (их 12) и две душевые кабины.
«Сейчас многие любят перемещаться по городу на велосипедах. Но проехав пару раз по пыльным улицам, я сам решил отказаться от этой идеи. Именно потому, что у нас в офисе нет душа», — говорит один из авторов идеи и дизайнер проекта Евгений Папшев.
Для проведения глубинных интервью в коворкинге соорудили специальные комнаты, соединенные большим окном, которое с одной стороны выглядит как зеркало, а с другой — даёт возможность хорошо видеть, что происходит в соседнем помещении.
В «Просторе» также предусмотрены учебные классы, переговорные комнаты и залы для проведения совещаний. Их резиденты будут арендовать отдельно по мере надобности.
Для еды и проведения перерывов на кофе в коворкинге организовали сразу две зоны. Одна похожа на кофейню, другая — стилизована под ирландский паб. Как таковой торговли напитками и едой здесь не будет, однако в «кофейне» и «пабе» установлены кофемашина, холодильник и небольшая кухня.
Создатели «Простора» признают, что рискуют. «Вся территория за Уралом считается "кладбищем коворкингов". Этот формат у нас не выживает», — говорит Папшев.
Дмитрий Мишин надеется, что «Простор» может быть востребован не только среди начинающих предпринимателей и фрилансеров, но также среди крупных компаний, которым просто нужно помещение для работы под временные проекты. Начать работу в тестовом режиме коворкинг должен со второй половины марта.
«Простор» — часть более масштабного проекта владельцев City Center. Ранее на первом этаже здесь уже начало работать заведение комбинированного формата лекторий-бар «Поток».
Первый коворкинг в Новосибирске открылся в 2012 году, однако через три года хозяева выставили его на продажу. Сейчас в Новосибирске, по данным 2ГИС, работает 29 организаций, предлагающих такого рода услуги. В прошлом году в бизнес-центре на Державина заработал швейный коворкинг «Шью легко», однако впоследствии он переехал на улицу Есенина.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Стас Соколов
Фото автора