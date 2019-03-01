За оперным театром откроют огромный коворкинг с душем, тайной комнатой и пабом

В фойе установлены диваны, которые должны в собранном виде формировать логотип коворкинга

Владельцы бизнес-центра City Center открывают на четвертом этаже здания коворкинг «Простор» на 200 рабочих мест и с многочисленными дополнительными опциями — он появится на улице Депутатской за Новосибирским театром оперы и балета. Корреспондент НГС побывал в будущем коворкинге до открытия.



Из окон «Простора» можно увидеть оперный театр Фото: Стас Соколов / НГС

«Простор» занял практически весь четвертый этаж здания бизнес-центра. Попасть сюда можно только пешком, поднявшись по лестнице от входа со стороны Депутатской. Общая площадь помещения — 1400 кв. м. Идеолог коворкинга Дмитрий Мишин говорит, что здесь можно будет одновременно арендовать 150–200 рабочих мест.



В зале с открытым пространством положили несколько «лужаек» с искусственной травой Фото: Стас Соколов / НГС

Непосредственно рабочее пространство разбито на несколько зон. Большая часть мест для «одиночных резидентов» (так в коворкинге называют арендаторов. — Прим. ред.) расположена в большом открытом пространстве.



«Норы», в которых можно не только побыть одному, но даже вздремнуть Фото: Стас Соколов / НГС

Здесь же находятся так называемые норы — небольшие ниши, куда можно уйти поговорить, чтобы не мешать остальным посетителям, или просто прилечь. Часть таких «нор» будет оборудована лежаками.



Телефонные будки, в которые нужно будет приходить со своим телефоном Фото: Стас Соколов / НГС

В «Просторе» построили несколько «телефонных будок». Внутри нет ничего, кроме розеток и USB-разъемов. Предполагается, что здесь сможет уединиться человек для важного телефонного звонка.



Небольшие комнаты, которые будут сдаваться сразу на несколько человек Фото: Стас Соколов / НГС

Помимо отдельных мест в открытом пространстве в «Просторе» предусмотрены несколько отдельных кабинетов, которые будут сдаваться целиком небольшим коллективам 3–4 человека, нуждающимся в отдельном помещении.



В коворкинге два душа и 12 туалетов Фото: Стас Соколов / НГС

Поскольку в коворкинге будет работать большое количество людей, по всему пространству решено было разместить туалеты (их 12) и две душевые кабины.

«Сейчас многие любят перемещаться по городу на велосипедах. Но проехав пару раз по пыльным улицам, я сам решил отказаться от этой идеи. Именно потому, что у нас в офисе нет душа», — говорит один из авторов идеи и дизайнер проекта Евгений Папшев.



Комната с прозрачным в одном направлении стеклом. На снимке справа видно, как выглядит находящийся в ней человек Фото 1: Стас Соколов / НГС Фото 2: Стас Соколов / НГС

Для проведения глубинных интервью в коворкинге соорудили специальные комнаты, соединенные большим окном, которое с одной стороны выглядит как зеркало, а с другой — даёт возможность хорошо видеть, что происходит в соседнем помещении.



Один из учебных классов оклеен обоями с комиксами Фото: Стас Соколов / НГС

В «Просторе» также предусмотрены учебные классы, переговорные комнаты и залы для проведения совещаний. Их резиденты будут арендовать отдельно по мере надобности.



В коворкинге есть почти настоящая кофейня. Правда, работает она по принципу полного самообслуживания Фото: Стас Соколов / НГС

Для еды и проведения перерывов на кофе в коворкинге организовали сразу две зоны. Одна похожа на кофейню, другая — стилизована под ирландский паб. Как таковой торговли напитками и едой здесь не будет, однако в «кофейне» и «пабе» установлены кофемашина, холодильник и небольшая кухня.



Зону кухни в «Просторе» сделали стилизованной под ирландский паб Фото: Стас Соколов / НГС

Создатели «Простора» признают, что рискуют. «Вся территория за Уралом считается "кладбищем коворкингов". Этот формат у нас не выживает», — говорит Папшев.

На стене в курилке аллегорические изображения болезней и страданий, которые ждут курильщика Фото: Стас Соколов / НГС

Дмитрий Мишин надеется, что «Простор» может быть востребован не только среди начинающих предпринимателей и фрилансеров, но также среди крупных компаний, которым просто нужно помещение для работы под временные проекты. Начать работу в тестовом режиме коворкинг должен со второй половины марта.