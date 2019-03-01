«Я готова уничтожить всё спиртное мира»: самолёт с депутатом Госдумы задержали из-за дебошира

Теперь Вера Ганзя думает, что правила допуска на борт пьяных пассажиров надо ужесточить

Вера Ганзя эмоционально отрегировала на задержку рейса из-за пьяного пассажира на своей странице в Facebook





Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя предложила уничтожить весь алкоголь мира — из-за пьяного дебошира самолёт, в котором летела депутат, задержали в Хабаровске на час.





Об этом депутат написала в Facebook.





«Рейс задерживается. Времени будет в обрез. Причина задержки — не погодные условия, не технические проблемы, а один пьяный негодяй. Причём, буйный. <...> сейчас я готова уничтожить всё спиртное мира!»





— эмоционально высказалась Вера Ганзя у себя на странице (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).









В беседе с корреспондентом НГС Вера Ганзя заявила, что в самолёты вообще нельзя пускать пьяных.





«Надо какой-то контроль устанавливать, потому что, ну это же невозможно. Когда мы прилетели в Хабаровск, мимо нас дефилировал ещё один похожий. Это полное безобразие, с этим нужно что-то делать. Кроме меня ещё много людей [были недовольны] и переживали, но пилоты нас успокоили, что мы успеем.





Просто ну нельзя так! Что за бессовестные люди бывают, которые не могут потерпеть несколько часов полёта в самолёте, потом пей сколько угодно», — отметила Ганзя.





По словам депутата, она намерена проконсультироваться с профильным комитетом Госдумы.





«Часто летаю в Москву из Новосибирска, в Томск. Я не особо разбиралась в этом, но теперь, конечно, посмотрю, какие нормативные акты имеются и какие вообще случаи. [Если пассажир] в состоянии опьянения, никто не может гарантировать, что ему придёт в голову, что он может сделать. А это же в воздухе, повышенная опасность. Я считаю, что должны летать адекватные люди», — сообщила Ганзя.





В конце сентября 2018 года Вера Ганзя сообщила, что депутатам не хватает зарплаты — большая часть уходит на помощь людям. Позднее екатеринбургский благотворительный фонд «Человечек» начал сбор средств для Веры Ганзи.





Помимо этого Вера Ганзя предлагала сократить новогодние каникулы до четырёх дней и жаловалась на тяжёлую работу — по словам Ганзи, из-за плотного графика женщины-депутаты могут потерять здоровье и не успеть покормить мужа.