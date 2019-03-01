Сотрудница полиции перевела через Красный проспект толпу ростовых кукол

Сегодня, 1 марта, по пешеходному переходу в центре Новосибирска прогулялась толпа людей в костюмах зебры — через дорогу в районе перекрёстка с Красным проспектом их перевела сотрудница ГИБДД.

«Сегодня произошёл старт акции "Переходите дорогу правильно" с таким лозунгом "Зебры в городе". Мы предполагаем вместе с Госавтоинспекцией, что будем в течение нескольких месяцев до июля работать с нашими пешеходами в рамках этой акции. Эти зебры, которые были на старте проекта, будут появляться в разных частях города Новосибирска, Бердска и других населённых пунктов и предупреждать пешеходов о том, как важно правильно соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу там, где это положено», — рассказала корреспондент НГС одна из организаторов акции Ирина Морозова, руководитель общественной организации «Форпост».