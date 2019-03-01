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eur 74.97
Дороги и транспорт

Сотрудница полиции перевела через Красный проспект толпу ростовых кукол

Так началась акция-марафон «Переходите дорогу правильно!»

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Акцию организовала общественная организация «Форпост» и областное управление ГИБДД

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня, 1 марта, по пешеходному переходу в центре Новосибирска прогулялась толпа людей в костюмах зебры — через дорогу в районе перекрёстка с Красным проспектом их перевела сотрудница ГИБДД.

«Сегодня произошёл старт акции "Переходите дорогу правильно" с таким лозунгом "Зебры в городе". Мы предполагаем вместе с Госавтоинспекцией, что будем в течение нескольких месяцев до июля работать с нашими пешеходами в рамках этой акции. Эти зебры, которые были на старте проекта, будут появляться в разных частях города Новосибирска, Бердска и других населённых пунктов и предупреждать пешеходов о том, как важно правильно соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу там, где это положено», — рассказала корреспондент НГС одна из организаторов акции Ирина Морозова, руководитель общественной организации «Форпост».

Морозова уточнила, что в акции принимали участие волонтёры и школьники, помощники из отрядов юных инспекторов движения. Всего по переходу на Красном проспекте возле площади Ленина прогулялись 11 «зебр». Кроме того, ребята раздавали пешеходам световозвращающие элементы, брелоки. 

«Цель акции очень простая — сохранять жизни людей, потому что пешеходы — такие же участники дорожного движения, от них тоже очень много зависит», — уточнила Морозова.

По переходу прошлись 11 человек в костюмах зебр

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сейчас организаторы составляют план мероприятий, в которых будут участвовать «зебры»

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Акция продлится до июля

Фото: Густаво Зырянов / НГС

«Зебры» ходили по переходу на Красном проспекте со стороны остановки «Площадь Ленина»

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Планируется, что «зебры» будут появляться в разных частях области

Фото: Густаво Зырянов / НГС

На прошлой неделе на площади Ленина прошла другая акция, посвящённая правилам дорожного движения, — девушки-автоинспекторы массово останавливали водителей, чтобы вручить им подарки к 23 Февраля.

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Елена Громкова
Фото и видео Густаво Зырянова

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КОММЕНТАРИИ (16)

Альбатрос
1 март 2019 в 14:25

Чет не пойму, они за это в 38 на пенсию уходят?

ЫЫЫ
1 март 2019 в 14:16

ТАКУЮ пропаганду можно только приветствовать!

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Цветка
1 март 2019 в 14:27

Вот этот новость!!
Только не понятно, виноват тут Путин или нет.. (чешет репу, что же скажут местные тролли)

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