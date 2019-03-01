Сотрудница полиции перевела через Красный проспект толпу ростовых кукол

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Акцию организовала общественная организация «Форпост» и областное управление ГИБДД
Сегодня, 1 марта, по пешеходному переходу в центре Новосибирска прогулялась толпа людей в костюмах зебры — через дорогу в районе перекрёстка с Красным проспектом их перевела сотрудница ГИБДД.
«Сегодня произошёл старт акции "Переходите дорогу правильно" с таким лозунгом "Зебры в городе". Мы предполагаем вместе с Госавтоинспекцией, что будем в течение нескольких месяцев до июля работать с нашими пешеходами в рамках этой акции. Эти зебры, которые были на старте проекта, будут появляться в разных частях города Новосибирска, Бердска и других населённых пунктов и предупреждать пешеходов о том, как важно правильно соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу там, где это положено», — рассказала корреспондент НГС одна из организаторов акции Ирина Морозова, руководитель общественной организации «Форпост».
Морозова уточнила, что в акции принимали участие волонтёры и школьники, помощники из отрядов юных инспекторов движения. Всего по переходу на Красном проспекте возле площади Ленина прогулялись 11 «зебр». Кроме того, ребята раздавали пешеходам световозвращающие элементы, брелоки.
«Цель акции очень простая — сохранять жизни людей, потому что пешеходы — такие же участники дорожного движения, от них тоже очень много зависит», — уточнила Морозова.
На прошлой неделе на площади Ленина прошла другая акция, посвящённая правилам дорожного движения, — девушки-автоинспекторы массово останавливали водителей, чтобы вручить им подарки к 23 Февраля.
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Елена Громкова
Фото и видео Густаво Зырянова