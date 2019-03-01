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usd 65.89
eur 74.97
Спорт

Палки в руки — и вперёд: 160 сибиряков три дня идут на лыжах вдоль Обского моря

По пути участники будут чистить заброшенные памятники солдатам Великой Отечественной войны

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Лыжники стартовали утром 1 марта в селе Ленинском под Новосибирском

Фото: центр «Патриот»

В пятницу, 1 марта, 160 сибиряков вышли в поход на лыжах вдоль берега Обского водохранилища — за 3 дня они собираются пройти около 50 километров от села Ленинского в Новосибирском районе до села Верх-Ирмень Ордынского района.

«Это традиционный "Ледовый марафон", где участвуют ребята из Поискового отряда России — те самые, которые выезжают в другие регионы нашей страны, где шли сражения Великой Отечественной войны, они там поднимают останки наших погибших солдат. К ним присоединяются курсанты военно-патриотических клубов, кадеты и, как называют себя девушки, "сударыни" некоторых кадетских корпусов», — рассказал о походе менеджер по связям с общественностью Центра гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов Максим Безбородов.

Лыжники пройдут около 50 километров на лыжах 

Фото: 2gis.ru

По данным министерства образования, в походе участвуют не только новосибирцы, но и команды из Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Республики Алтай, Томской и Иркутской областей. Ночевать участники будут в школах и различных организациях Ордынского района — закончат маршрут они только 3 марта.

В январе новосибирские лыжники устроили вечернюю гонку в Академгородке — они катались со специальными налобными фонарями на голове.

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Дарья Януш
Фото предоставлено центром «Патриот», фрагмент справочника 2ГИС

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КОММЕНТАРИИ (3)

Свистун(Петух)-с-приплясом
1 март 2019 в 17:33

Как не странно, хочу с ними, идти на лыжах!)))

112
1 март 2019 в 17:39

50 км за 3 дня и ночевать под крышей - это легкая прогулка. 50 км в день и ночевка в палатках вот настоящий поход, как завещали дятловцы.

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Директор Завода (Ржака)
1 март 2019 в 17:36

Завтра с утра присоединюсь к отряду. Сегодня было важное совещание на работе. Не смог с начала присутствовать.