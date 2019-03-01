Палки в руки — и вперёд: 160 сибиряков три дня идут на лыжах вдоль Обского моря

В пятницу, 1 марта, 160 сибиряков вышли в поход на лыжах вдоль берега Обского водохранилища — за 3 дня они собираются пройти около 50 километров от села Ленинского в Новосибирском районе до села Верх-Ирмень Ордынского района.

«Это традиционный "Ледовый марафон", где участвуют ребята из Поискового отряда России — те самые, которые выезжают в другие регионы нашей страны, где шли сражения Великой Отечественной войны, они там поднимают останки наших погибших солдат. К ним присоединяются курсанты военно-патриотических клубов, кадеты и, как называют себя девушки, "сударыни" некоторых кадетских корпусов», — рассказал о походе менеджер по связям с общественностью Центра гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов Максим Безбородов.