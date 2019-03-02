Церемония открытия универсиады: онлайн-трансляция

Трансляция обновляется

Сегодня в Красноярске проходит церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады. С трибун за ней наблюдает лично Владимир Путин.





Мы ведем прямую трансляцию церемонии и рассказываем вам о самых интересных её моментах.





U-Лайка - официальный символ Универсиады, которая пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске





20:06

Каждого зрителя на месте ждал сюрприз - вот такая сумка с сувенирами. Внутри медаль и брелок.









20:01

Церемония проходит при полном зале – 7000 человек, билет купить было сложно. Первые снимки зала при рассадке – участники еще полчаса назад репетировали.















20:00

Здравствуйте, уважаемые читатели!







Церемония начнется в 16:19 по московскому времени или в 20:19, что символично, по Красноярску.







Наши корреспонденты уже заняли лучшие места, расскажем и покажем вам всё. Эксклюзивные права на видео-трансляцию церемонии имеют Первый канал и МатчТВ, где её покажут в прямом эфире (ссылку чуть позже дадим), поэтому мы будем показывать вам самые красивые снимки и вести текстовую трансляцию.





