Церемония открытия универсиады: онлайн-трансляция
Шоу продлится около трех часов
Сегодня в Красноярске проходит церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады. С трибун за ней наблюдает лично Владимир Путин.
Мы ведем прямую трансляцию церемонии и рассказываем вам о самых интересных её моментах.
Каждого зрителя на месте ждал сюрприз - вот такая сумка с сувенирами. Внутри медаль и брелок.
Церемония проходит при полном зале – 7000 человек, билет купить было сложно. Первые снимки зала при рассадке – участники еще полчаса назад репетировали.
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Церемония начнется в 16:19 по московскому времени или в 20:19, что символично, по Красноярску.
Наши корреспонденты уже заняли лучшие места, расскажем и покажем вам всё. Эксклюзивные права на видео-трансляцию церемонии имеют Первый канал и МатчТВ, где её покажут в прямом эфире (ссылку чуть позже дадим), поэтому мы будем показывать вам самые красивые снимки и вести текстовую трансляцию.