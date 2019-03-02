онлайн-трансляция

Церемония открытия универсиады: онлайн-трансляция

Шоу продлится около трех часов

Трансляция обновляется

Сегодня в Красноярске проходит церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады. С трибун за ней наблюдает лично Владимир Путин.


Мы ведем прямую трансляцию церемонии и рассказываем вам о самых интересных её моментах.


U-Лайка - официальный символ Универсиады, которая пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске
U-Лайка - официальный символ Универсиады, которая пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске


Каждого зрителя на месте ждал сюрприз - вот такая сумка с сувенирами. Внутри медаль и брелок. 


Церемония открытия универсиады: онлайн-трансляция


Церемония проходит при полном зале – 7000 человек, билет купить было сложно. Первые снимки зала при рассадке – участники еще полчаса назад репетировали.


Церемония открытия универсиады: онлайн-трансляция


Церемония открытия универсиады: онлайн-трансляция


Здравствуйте, уважаемые читатели!


Церемония начнется в 16:19 по московскому времени или в 20:19, что символично, по Красноярску.


Наши корреспонденты уже заняли лучшие места, расскажем и покажем вам всё. Эксклюзивные права на видео-трансляцию церемонии имеют Первый канал и МатчТВ, где её покажут в прямом эфире (ссылку чуть позже дадим), поэтому мы будем показывать вам самые красивые снимки и вести текстовую трансляцию.


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