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Происшествия

Прокуратура нашла виновных в падении 9-летнего мальчика в открытый люк

Оказалось, что канализация, в которую провалился ребёнок, никому не принадлежит

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Мальчик упал в канализационный люк во время игры

Фото: Анна Золотова / НГС

Прокуратура Колыванского района провела проверку инцидента с падением девятилетнего мальчика в колодец с ледяными стоками в январе 2019 года — оказалось, что канализационный люк никому не принадлежит.

Об этом сегодня сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В прокуратуре напомнили, что мальчик упал в открытый канализационный люк вблизи многоквартирных домов по улице Галины Гололобовой в Колывани. В связи с этим прокуратура организовала проверку.

«Установлено, что многоквартирные дома по улице Галины Гололобовой в рабочем посёлке Колывань введены в эксплуатацию с построенными канализационными сетями, отклоняющимися от запроектированных. Построенная система канализации предназначена для обслуживания трёх многоквартирных домов, не расположена в границах земельного участка какого-либо из указанных многоквартирных домов, а потому не является зоной ответственности управляющей компании», — рассказали в облпрокуратуре.

Работники надзорного ведомства пришли к выводу, что у системы канализации вообще нет собственника и она не передана кому-либо в обслуживание. Прокуратура усмотрела в этом вину администрации Колывани, которая не подготовила документы для принятия на учёт бесхозной недвижимости.

«Указанные нарушения <…> явились причиной безответственного содержания системы канализации, в которую упал ребенок», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В ведомстве пояснили, что прокурор района Алексей Феоктистов внес главе посёлка Колывань представление, в котором потребовал справиться с нарушениями.

Канализационный люк, в который упал ребёнок, сейчас закрыт, добавили в облпрокуратуре.

Ранее в социальных сетях сообщали, что ребёнок провалился в яму 10 января во время игры. Состояние мальчика оценивалось как удовлетворительное.

В феврале прошлого года в Колывани произошёл похожий случай: два маленьких брата утонули в яме, раскопанной коммунальными службами. Гибель мальчиков вызвала массовые протесты в посёлке. Вскоре после митинга, 5 февраля, о своей отставке объявил глава администрации рабочего посёлка Алексей Дорофеев. А 16 февраля в отставку по собственному желанию ушёл глава Колыванского района Виктор Аверин. За гибель детей судили экс-директора МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрея Терентьева и бывшего мастера этого предприятия Дениса Титенко. Колыванский районный суд приговорил коммунальщиков к срокам в колонии-поселении. Позже мать погибших детей отсудила у «Коммунального хозяйства» компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей.

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Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой

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КОММЕНТАРИИ (2)

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Директор Мира
1 март 2019 в 14:02

Ай маладца!! "Оказалось, что канализация, в которую провалился ребёнок, никому не принадлежит" Всё, расходимся! В следующий раз, смотри куда прёшь! Люк закрыли. Никто не виноват. Дурдом балин.

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