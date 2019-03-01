Прокуратура нашла виновных в падении 9-летнего мальчика в открытый люк

Прокуратура Колыванского района провела проверку инцидента с падением девятилетнего мальчика в колодец с ледяными стоками в январе 2019 года — оказалось, что канализационный люк никому не принадлежит.



Об этом сегодня сообщили в прокуратуре Новосибирской области.



В прокуратуре напомнили, что мальчик упал в открытый канализационный люк вблизи многоквартирных домов по улице Галины Гололобовой в Колывани. В связи с этим прокуратура организовала проверку.



«Установлено, что многоквартирные дома по улице Галины Гололобовой в рабочем посёлке Колывань введены в эксплуатацию с построенными канализационными сетями, отклоняющимися от запроектированных. Построенная система канализации предназначена для обслуживания трёх многоквартирных домов, не расположена в границах земельного участка какого-либо из указанных многоквартирных домов, а потому не является зоной ответственности управляющей компании», — рассказали в облпрокуратуре.

