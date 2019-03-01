Новосибирцу грозит 7 лет колонии за пьяное ДТП на Димитровском мосту

По информации прокуратуры, обвиняемый вёл машину в состоянии алкогольного опьянения





Новосибирская прокуратура отправила в Ленинский суд города уголовное дело в отношении 43-летнего водителя — его будут судить за пьяное ДТП, которое он устроил прошлой весной на Димитровском мосту.







По версии следствия, ДТП случилось вечером 25 марта 2018 года, когда подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения на машине Hyundai Santa Fe двигался по проспекту Энергетиков в сторону улицы Станционной в Ленинском районе Новосибирска и столкнулся с Hyundai Solaris.





После аварии в ГИБДД рассказывали, что машины двигались в попутном направлении, однако в обвинительном заключении указано, что автомобили двигались на встречу друг другу. В результате аварии пострадали водители и пассажиры обоих автомобилей, в том числе пассажирка Hyundai Solaris, у которой врачи диагностировали ушиб головного мозга, перелом позвоночника и ноги.





Видео последствий аварии 25 марта 2018 год





«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель встречного автомобиля (Hyundai Solaris. — Прим.ред.) получил тяжкие телесные повреждения, а 24-летняя девушка-пассажир от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончалась в лечебном учреждении», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.





В прокуратуре сообщили, что обвинительное заключение в отношении подозреваемого, неоднократно судимого ранее, уже направлено в суд. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека).





Максимальное наказание по этой статье подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.



Недавно в Новосибирске завершился суд над 68-летним водителем «Ниссана», который сбил пешехода в Кировском районе: пострадавший переходил дорогу не по «зебре», а от травм умер в больнице через несколько дней после ДТП.