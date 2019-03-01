Три сибиряка с помощью вируса украли с банковских карт 450 тысяч рублей

Приговор по делу о краже денег с банковских карт в законную силу ещё не вступил

В Центральном районном суде Новосибирска завершился процесс над тремя сибиряками, которых обвиняли в краже денег со счетов клиентов Сбербанка.

Двое подсудимых отделались условным сроком, а девушка, координировавшая их действия, получила реальное наказание в колонии общего режима.

Как рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Арсений Шабалин, у подсудимых был и другой сообщник, с которым, по версии обвинения, взаимодействовала девушка. Установить его личность следователям так и не удалось, но известно, что именно он отвечал за перевод денег со счетов клиентов Сбербанка.

По словам гособвинителя, чаще всего хакер получал доступ к счетам клиентов Сбербанка при помощи вредоносной программы. Программа заражала телефоны на базе Android, когда их владельцы переходили по небезопасной ссылке. После этого сообщник подсудимых получал доступ к системе «Мобильный банк» и мог перевести деньги с чужих счетов. Также в краже денег с банковских карт сообщникам помогали фишинговые сайты, замаскированные под систему «Сбербанк Онлайн». Введённые в заблуждение клиенты Сбербанка оставляли свои данные на сайтах-дублёрах, чем и пользовались сообщники, пояснил Арсений Шабалин.

По его данным, девушка из Алтайского края не только держала связь с хакером и координировала действия двух других подсудимых. Также она скупала банковские карты, оформленные на посторонних людей, и чужие сим-карты, чтобы привязать к ним эти счета. Именно на эти карты, по версии обвинения, и поступали украденные деньги. Получив SMS о поступлении денег, молодые люди их обналичивали.

«Девушка давала указания, чтобы побыстрее снимали, а те <...> стояли возле банкоматов и ждали, когда деньги перечислятся», — описал ситуацию Арсений Шабалин.



Он пояснил, что украденные деньги сообщники передавали девушке, а та уже их распределяла. Всего, по версии обвинения, с конца 2016 года по апрель 2017-го им удалось похитить у клиентов Сбербанка 457 тысяч рублей.

На этой неделе Центральный районный суд Новосибирска вынес трём подсудимым обвинительный приговор по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая организованной группой), рассказал помощник прокурора Центрального района.

По его словам, на чтение приговора судье понадобилось три дня. В итоге девушку суд приговорил к 3 годам 6 месяцам общего режима — при этом в срок подсудимой зачтётся то время, которое она провела под стражей во время следствия и суда. Двое её сообщников, снимавших деньги с банковских карт, получили по 2 года 6 месяцев лишения свободы условно.

Как уточнил Арсений Шабалин, девушка частично признала свою вину по нескольким эпизодам: она согласилась только с самими фактами краж, но отрицала, что действовала в составе организованной группы. Двое других подсудимых свою вину не признали вовсе. Они подтвердили, что обналичивали деньги, но при этом, по их версии, понятия не имели, что эти деньги краденые, пояснил помощник прокурора.

По просьбе НГС Сибирский банк Сбербанка дал советы, которые помогут предотвратить кражу денег с банковских карт: 1. Не выполняйте инструкции незнакомых людей, которые шлют SMS или звонят от имени сотрудников Сбербанка. Немедленно сообщайте об этих сообщениях или телефонных звонках в ближайшее отделение или в колл-центр Сбербанка по бесплатному номеру 8-800-555-55-50 (с мобильного — 900). Помните, что все официальные SMS-сообщения от Сбербанка приходят только с номеров 900 и 9000.

2. Для входа в систему «Сбербанк Онлайн» с компьютера используйте только официальный сайт Сбербанка sberbank.ru. При работе с сайтом всегда проверяйте, что установлено защищённое ssl-соединение. В окне браузера должно быть изображение, обозначающее наличие защищённого соединения. Изображение отличается в зависимости от браузера, например, это может быть замочек в левой части адресной строки.

3. Не пользуйтесь услугой «Сбербанк Онлайн» через интернет-обозреватель телефонов, смартфонов, планшетов и прочих мобильных устройств, на которые приходят SMS-сообщения с подтверждающим одноразовым паролем. Для этого есть специально разработанные банком мобильные приложения.