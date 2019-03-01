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Спорт

Саблистка из Новосибирска взяла серебро на первенстве Европы в итальянской Фодже

В финале Алина Михайлова уступила одной из сильнейших молодых саблисток мира

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Алина Михайлова сейчас сильнейшая среди юниоров России

Фото: Федерации фехтования России

Новосибирская саблистка Алина Михайлова дошла до финала первенства Европы, но в финальном поединке уступила венгерке Лизе Пустаи, которая входит в первую десятку взрослого рейтинг-листа Международной федерации фехтования (FIE).

«Алина Михайлова заняла 2-е место в личных соревнованиях на первенстве Европы по фехтованию на саблях. Соревнования проходят в итальянском городе Фоджа. Проиграла первое место венгерской спортсменке со счётом 13:15», — рассказал корреспонденту НГС тренер Егор Южаков.

19-летняя саблистка Алина Михайлова тренируется под руководством Егора Южакова и Адыли Самигуллиной. Сегодня Алина — первая в рейтинге среди юниоров Федерации фехтования России, среди взрослых она занимает 8-ю позицию в рейтинге. 

Из новосибирских спортсменок выше по рейтингу только дочь олимпийского чемпиона и главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова — Софья сейчас занимает второе место рейтинга. Летом Софья Позднякова стала победительницей чемпионата мира по фехтованию в личном турнире саблисток.

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Дарья Януш
Фото Федерации фехтования России

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КОММЕНТАРИИ (1)

Фожжер
1 март 2019 в 12:45

Поздравляю! Так держать!!

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