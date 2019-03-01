Саблистка из Новосибирска взяла серебро на первенстве Европы в итальянской Фодже

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Алина Михайлова сейчас сильнейшая среди юниоров России
Новосибирская саблистка Алина Михайлова дошла до финала первенства Европы, но в финальном поединке уступила венгерке Лизе Пустаи, которая входит в первую десятку взрослого рейтинг-листа Международной федерации фехтования (FIE).
«Алина Михайлова заняла 2-е место в личных соревнованиях на первенстве Европы по фехтованию на саблях. Соревнования проходят в итальянском городе Фоджа. Проиграла первое место венгерской спортсменке со счётом 13:15», — рассказал корреспонденту НГС тренер Егор Южаков.
19-летняя саблистка Алина Михайлова тренируется под руководством Егора Южакова и Адыли Самигуллиной. Сегодня Алина — первая в рейтинге среди юниоров Федерации фехтования России, среди взрослых она занимает 8-ю позицию в рейтинге.
Из новосибирских спортсменок выше по рейтингу только дочь олимпийского чемпиона и главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова — Софья сейчас занимает второе место рейтинга. Летом Софья Позднякова стала победительницей чемпионата мира по фехтованию в личном турнире саблисток.
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Дарья Януш
Фото Федерации фехтования России