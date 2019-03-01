Соцслужбам Октябрьского района устроят проверку после случая с надругательством над ребёнком

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Комиссия проверит также и неблагополучные семьи
Специальная комиссия проверит работу органов опеки и отдела ПДН после сексуального насилия над трёхлетней девочкой в Октябрьском районе Новосибирска — в преступлении подозревают 14-летнего подростка из неблагополучной семьи.
О проверке сегодня сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
«Комиссия проверит работу служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района.
Случай нарушения прав несовершеннолетних в Октябрьском районе — не единичный.
По результатам проверки министерством будут приняты соответствующие меры», — сообщили в пресс-службе областного правительства.
Также чиновники сообщили, что семья несовершеннолетнего подозреваемого приехала на территорию Новосибирской области в 2017 году.
«Факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей со стороны отца подростка в феврале 2019 года рассматривался на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района», — добавили в пресс-службе правительства.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова