Соцслужбам Октябрьского района устроят проверку после случая с надругательством над ребёнком

Специальная комиссия проверит работу органов опеки и отдела ПДН после сексуального насилия над трёхлетней девочкой в Октябрьском районе Новосибирска — в преступлении подозревают 14-летнего подростка из неблагополучной семьи.

О проверке сегодня сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

«Комиссия проверит работу служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района.

Случай нарушения прав несовершеннолетних в Октябрьском районе — не единичный.