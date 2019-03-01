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Криминал

Соцслужбам Октябрьского района устроят проверку после случая с надругательством над ребёнком

В преступлении подозревают 14-летнего подростка

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Комиссия проверит также и неблагополучные семьи

Фото: Александр Ощепков / НГС

Специальная комиссия проверит работу органов опеки и отдела ПДН после сексуального насилия над трёхлетней девочкой в Октябрьском районе Новосибирска — в преступлении подозревают 14-летнего подростка из неблагополучной семьи.

О проверке сегодня сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области. 

«Комиссия проверит работу служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района. 

Случай нарушения прав несовершеннолетних в Октябрьском районе — не единичный. 

По результатам проверки министерством будут приняты соответствующие меры», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Также чиновники сообщили, что семья несовершеннолетнего подозреваемого приехала на территорию Новосибирской области в 2017 году.

«Факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей со стороны отца подростка в феврале 2019 года рассматривался на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района», — добавили в пресс-службе правительства.

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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова

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насилие над детьми

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КОММЕНТАРИИ (2)

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Цветка
1 март 2019 в 11:51

Надо же...папика проверять стали. Обычно все на маме заканчивается, которая что бы вырастить свое чадо на двух-трех работах впахивает, зато её достать легче и оштрафовать.

моля
1 март 2019 в 11:43

правильно и сделают ,

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