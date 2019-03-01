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Оперативники пришли в здание «Горводоканала» на улице Революции

Сотрудники компании сообщают, что силовики работают в кабинете директора

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Силовики пришли в «Горводоканал» утром 1 марта
Силовики пришли в «Горводоканал» утром 1 марта


Сегодня утром, 1 марта, силовые службы пришли в здание «Горводоканала» на улице Революции, 5 в центре Новосибирска.


«В МУП "Горводоканал" работает СОБР в масках и бронежилетах, идут обыски на нескольких этажах, начались задержания», — написал в редакцию читатель НГС. 


Автор сообщения уточнил, что сам он закрыт в кабинете на четвертом этаже, а на втором этаже на полу лежат люди, а на пятом этаже никого не выпускают.


Другой сотрудник «Горводоканала» рассказал корреспонденту НГС, что сотрудники силовых служб приехали к начальнику предприятия Юрию Похилу. По словам этого сотрудника, обысков в здании не было.


Также из здания вынесли замотанные в пакеты коробки.


Оперативники пришли в здание «Горводоканала» на улице Революции


Из здания вынесли компьютеры, упакованные в чёрный полиэтилен.


Оперативники пришли в здание «Горводоканала» на улице Революции


Оперативники пришли в здание «Горводоканала» на улице Революции


Оперативники пришли в здание «Горводоканала» на улице Революции


Игорь Тимунури, начальник охраны, рассказал корреспонденту НГС, что силовики больше часа уже находятся в кабинете директора. Вместе с полицией уже уехал помощник директора «Горводоканала» Игорь Хорошавин.


Корреспонденту НГС на месте рассказали, что в «Горводоканале» работает областная полиция.


Как сообщает с места корреспондент НГС, возле здания стояла затонированная «Газель», в которую сел человек в маске. Вскоре «Газель» уехала.


Оперативники пришли в здание «Горводоканала» на улице Революции


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