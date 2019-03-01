Оперативники пришли в здание «Горводоканала» на улице Революции

Сотрудники компании сообщают, что силовики работают в кабинете директора

Трансляция обновляется

Силовики пришли в «Горводоканал» утром 1 марта





Сегодня утром, 1 марта, силовые службы пришли в здание «Горводоканала» на улице Революции, 5 в центре Новосибирска.





«В МУП "Горводоканал" работает СОБР в масках и бронежилетах, идут обыски на нескольких этажах, начались задержания», — написал в редакцию читатель НГС.





Автор сообщения уточнил, что сам он закрыт в кабинете на четвертом этаже, а на втором этаже на полу лежат люди, а на пятом этаже никого не выпускают.







Другой сотрудник «Горводоканала» рассказал корреспонденту НГС, что сотрудники силовых служб приехали к начальнику предприятия Юрию Похилу. По словам этого сотрудника, обысков в здании не было.





11:49

Также из здания вынесли замотанные в пакеты коробки.









11:45

Из здания вынесли компьютеры, упакованные в чёрный полиэтилен.

















11:41

Игорь Тимунури, начальник охраны, рассказал корреспонденту НГС, что силовики больше часа уже находятся в кабинете директора. Вместе с полицией уже уехал помощник директора «Горводоканала» Игорь Хорошавин.





11:35

Корреспонденту НГС на месте рассказали, что в «Горводоканале» работает областная полиция.





11:18

Как сообщает с места корреспондент НГС, возле здания стояла затонированная «Газель», в которую сел человек в маске. Вскоре «Газель» уехала.









