Оперативники пришли в здание «Горводоканала» на улице Революции
Сотрудники компании сообщают, что силовики работают в кабинете директора
Сегодня утром, 1 марта, силовые службы пришли в здание «Горводоканала» на улице Революции, 5 в центре Новосибирска.
«В МУП "Горводоканал" работает СОБР в масках и бронежилетах, идут обыски на нескольких этажах, начались задержания», — написал в редакцию читатель НГС.
Автор сообщения уточнил, что сам он закрыт в кабинете на четвертом этаже, а на втором этаже на полу лежат люди, а на пятом этаже никого не выпускают.
Другой сотрудник «Горводоканала» рассказал корреспонденту НГС, что сотрудники силовых служб приехали к начальнику предприятия Юрию Похилу. По словам этого сотрудника, обысков в здании не было.
Также из здания вынесли замотанные в пакеты коробки.
Из здания вынесли компьютеры, упакованные в чёрный полиэтилен.
Игорь Тимунури, начальник охраны, рассказал корреспонденту НГС, что силовики больше часа уже находятся в кабинете директора. Вместе с полицией уже уехал помощник директора «Горводоканала» Игорь Хорошавин.
Корреспонденту НГС на месте рассказали, что в «Горводоканале» работает областная полиция.
Как сообщает с места корреспондент НГС, возле здания стояла затонированная «Газель», в которую сел человек в маске. Вскоре «Газель» уехала.
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Елена Громкова, Илья Калинин
Фото Ольги Бурлаковой, Ильи Калинина