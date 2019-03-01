Автоинспекторы объявили охоту на машины с тонированными стёклами

Госавтоинспекция Новосибирска объявила об операции «Тонировка», во время которой два дня на следующей неделе будут ловить автомобили с тёмными стёклами.

«В связи с тем, что управление транспортными средствами со стёклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств, создаёт угрозу безопасности дорожного движения,

позволяет скрывать совершение иных противоправных действий: нарушение использования ремней безопасности, пользование телефонами, перевозка пассажиров