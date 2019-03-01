Автоинспекторы объявили охоту на машины с тонированными стёклами

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В ГИБДД опасаются, что за тонированными стёклами могут скрываться и другие нарушения
Госавтоинспекция Новосибирска объявила об операции «Тонировка», во время которой два дня на следующей неделе будут ловить автомобили с тёмными стёклами.
«В связи с тем, что управление транспортными средствами со стёклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств, создаёт угрозу безопасности дорожного движения,
позволяет скрывать совершение иных противоправных действий: нарушение использования ремней безопасности, пользование телефонами, перевозка пассажиров
— вводится профилактическое мероприятие с условным названием "Тонировка"», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.
Акция начнётся 4 марта в 9 утра и завершится в 9 вечера 5 марта.
В прошлый раз новосибирские автоинспекторы объявили усиленную охоту на машины в августе — тогда экипажи ГИБДД ловили нарушителей на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе.
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Елена Громкова
Фото Стаса Соколова
Что за ерунда, какая ещё угроза безопасности? А на нарушения, связанные с ремнями и телефонами давно уже никто не обращает внимание и без всяких тонировок, по моим наблюдениям.
Смысл их ловить ? Они делают хуже лишь себе... лучше бы эту энергию направили на борьбу с незаводским ксеноном! Результат стал бы сразу налицо...
p.s. в сегодняшних условиях многие себе устанавливают незаводской ксенон, поэтому часто ослепляют в условиях недостаточной освещенности. Наверно это идет от комплекса нехватки размеров чего-то, т.к. реальной пользы, кроме как показать "смотрите как у меня ярко" от него нет...
Акция начнётся 4 марта в 9 утра и завершится в 9 вечера 5 марта.
Спасибо что оповестили.
На самом деле нужно ввести (скоро это будет, не сразу) приложение на мобиле, где фиксируешь правонарушение и отсылаешь в ГИБДД, а тебе со штрафа приходит бонус - рублей так 100-300. Это относится и к парковкам, и к не пропусканием пешеходов и проезд на красный! И только тогда, когда водители будут знать о наказании за нарушение - перестанут нарушать. К сожалению пряник не работает не только у нас в стране а везде в мире! В той же Германии, Япониии все напичкано камерами, и если потеряешь кошелек, то его тебе вечером принесут домой, а у нас на каждом темном углу гоп-стоп!
Минусуем, граждане!!!