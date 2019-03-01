Иномарка врезалась в бензовоз в Октябрьском районе

Передняя часть «Мерседеса» застряла под кузовом грузовика

Машины столкнулись в 23:28 вечера 
Машины столкнулись в 23:28 вечера 


Поздно вечером 28 февраля на улице Ипподромской внедорожник Mercedes-Benz GL63 влетел в бензовоз — передняя часть «Мерседеса» застряла под кузовом грузовика. 


«Это [столкновение] дальше на дороге, на Ипподромской, водители говорят», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница «АЗС-Сибнефть», расположенной недалеко от места аварии. 


Машины двигались в сторону площади Инженера Будагова
Машины двигались в сторону площади Инженера Будагова


В управлении ГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт столкновения автомобилей.


На этой неделе на Ипподромской произошла ещё одна авария — поздно вечером во вторник, 26 февраля, там столкнулись «Фольксваген» и седан БМВ. В результате водитель второго автомобиля получил переломы обеих ног. На месте работала реанимация.

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