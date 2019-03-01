Иномарка врезалась в бензовоз в Октябрьском районе

На этой неделе на Ипподромской произошла ещё одна авария — поздно вечером во вторник, 26 февраля, там столкнулись «Фольксваген» и седан БМВ. В результате водитель второго автомобиля получил переломы обеих ног. На месте работала реанимация.

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Маша Вьюн

Фото предоставлено пабликом «АСТ-54» vk.com/act54

