Иномарка врезалась в бензовоз в Октябрьском районе
Передняя часть «Мерседеса» застряла под кузовом грузовика
Поздно вечером 28 февраля на улице Ипподромской внедорожник Mercedes-Benz GL63 влетел в бензовоз — передняя часть «Мерседеса» застряла под кузовом грузовика.
«Это [столкновение] дальше на дороге, на Ипподромской, водители говорят», — рассказала корреспонденту НГС сотрудница «АЗС-Сибнефть», расположенной недалеко от места аварии.
В управлении ГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт столкновения автомобилей.
На этой неделе на Ипподромской произошла ещё одна авария — поздно вечером во вторник, 26 февраля, там столкнулись «Фольксваген» и седан БМВ. В результате водитель второго автомобиля получил переломы обеих ног. На месте работала реанимация.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Маша Вьюн
Фото предоставлено пабликом «АСТ-54» vk.com/act54