Шуроповёрт, выпавший из окна, разбил голову прохожему в Первомайском районе
В обстоятельствах случившегося разбирается полиция
Поздно вечером 28 февраля около дома
«Было сообщение. Пострадавший обратился в полицию. Мужчина сообщил, что на него упал шуроповёрт из окна жилого дома. Экипаж по данному происшествию только выехал», — рассказали в пресс-службе.
По информации из соцсетей, мужчине повредило голову.
Вечером этого же дня в Кировском районе Новосибирска девушка выпала с 16-го этажа. Инцидент произошёл на улице Виктора Уса, выпавшей был 21 год.
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Маша Вьюн
Фото АСТ-54