Шуроповёрт, выпавший из окна, разбил голову прохожему в Первомайском районе

На месте работали врачи скорой помощи





Поздно вечером 28 февраля около дома № 32/1 на улице Героев Революции в Первомайском районе на голову мужчине упал выпавший из окна шуруповёрт — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





«Было сообщение. Пострадавший обратился в полицию. Мужчина сообщил, что на него упал шуроповёрт из окна жилого дома. Экипаж по данному происшествию только выехал», — рассказали в пресс-службе.







По информации из соцсетей, мужчине повредило голову.





Вечером этого же дня в Кировском районе Новосибирска девушка выпала с 16-го этажа. Инцидент произошёл на улице Виктора Уса, выпавшей был 21 год.