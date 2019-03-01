Шуроповёрт, выпавший из окна, разбил голову прохожему в Первомайском районе

В обстоятельствах случившегося разбирается полиция

На месте работали врачи скорой помощи
На месте работали врачи скорой помощи


Поздно вечером 28 февраля около дома № 32/1 на улице Героев Революции в Первомайском районе на голову мужчине упал выпавший из окна шуруповёрт — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 


«Было сообщение. Пострадавший обратился в полицию. Мужчина сообщил, что на него упал шуроповёрт из окна жилого дома. Экипаж по данному происшествию только выехал», — рассказали в пресс-службе. 


По информации из соцсетей, мужчине повредило голову. 


Вечером этого же дня в Кировском районе Новосибирска девушка выпала с 16-го этажа. Инцидент произошёл на улице Виктора Уса, выпавшей был 21 год.

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