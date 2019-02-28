«Все бывает в первый раз»: БК «Новосибирск» проиграл сахалинскому «Востоку-65» в матче Суперлиги

Новосибирская команда играла в ослабленном составе

Игра проходила на арене «Восток» 
Игра проходила на арене «Восток» 


Баскетбольный клуб «Новосибирск» проиграл сахалинской команде «Восток-65» в гостевом матче регулярного чемпионата российской Суперлиги.


Игра проходила 28 февраля в Южно-Сахалинске. Встреча завершилась со счётом 98:74 в пользу сахалинских баскетболистов. Первые 3 четверти «Новосибирск» отставал на несколько очков и только к 4-й смог вырваться вперед (26:17, 31:19, 28:16, 13:22)


«На сегодняшний момент команды находятся немного в разных "весовых категориях". Это первая победа Сахалина над "Новосибирском". Не только в этом сезоне, а на Сахалине вообще до этого дня наша команда не проигрывала. Но все бывает в первый раз», — рассказал главный тренер БК «Новосибирск» Владимир Певнев. 


Владимир Певнев отметил, что на Дальний Восток команда поехала ослабленным составом — без защитника Кирилла Писклова и разыгрывающего Сергея Токарева.


Больше всего очков новосибирской команде принёс защитник Александр Мартынов — 17 очков. В копилке у тяжёлого форварда Дмитрия Флиса 15 очков, у защитника Азата Тукмакова — 12 очков.


В начале месяца баскетбольная команда «Новосибирск» заняла третье место на Кубке России — тогда тренер клуба назвал третье место успехом. 

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