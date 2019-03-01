А ну, расступись: Mercedes сделал кроссовер, который сам уступает дорогу полиции и скорой помощи

Mercedes GLC видит начало пробки, считывает номера домов и уступает дорогу

GLC получил комплекс самых продвинутых систем безопасности
GLC получил комплекс самых продвинутых систем безопасности


Mercedes представил обновленный кроссовер GLC, главной особенностью которого стал набор максимально продвинутых электронных помощников и систем. 


Машина может уступать дорогу автомобилям экстренных служб, считывает номера домов, распознает начало пробки. Модель GLC является сейчас самым продаваемым кроссовером марки в России. Обновленный GLC будут собирать на отечественном заводе Mercedes в Подмосковье. 


«Автомобиль ожидается во втором полугодии. В производственной линейке завода в Подмосковье вся линейка внедорожников Mercedes присутствует. Со временем его точно будут там собирать. Он один из самых продаваемых, GLC и GLC-купе версия — одни из самых ходовых», — сообщил генеральный директор дилерского центра «СТС Автомобили» Павел Костенко. 


Салон GLC с новыми рулем и мультимедийной системой
Салон GLC с новыми рулем и мультимедийной системой


В экстерьере нового кроссовера изменения коснулись передней и задней оптики, заполнения радиаторной решетки, бамперов. В салоне появился актуальный мерседесовский руль с маленькими тачпадами управления мультимедийной системой. Сама мультимедиа теперь последнего поколения — MBUX. 


Автомобиль нашпигован последними электронными разработками. Передняя камера может считывать номера домов и названия улиц, сенсоры распознают движения рук водителя, радары видят начало пробки и машина плавно замедляется. В связку адаптивного круиз-контроля и системы удержания полосы интегрирована функция Active Steer Assist — автомобиль сам перестраивается и уступает дорогу спецмашинам с мигалками. 


В моторной гамме появились новые двигатели: 2-литровые турбированные бензиновые мощностью 197 и 258 лошадиных сил, 2-литровые дизели мощностью 163, 194 и 245 л.с. Коробка передач — автомат 9G-TRONIC.


GLC текущего поколения стоит сейчас от 3 230 000 до 4 200 000 рублей. Конкурирует автомобиль с BMW X3, Audi Q5, Lexus NX. 


Ранее мы сообщали о начале продаж в Новосибирске нового премиального кроссовера Lexus UX

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