Девушка выпала с 16-го этажа на Затулинке
В обстоятельствах происшествия разбираются следователи
Сегодня вечером, 28 февраля, девушка выпала с 16-го этажа в Кировском районе Новосибирска.
Инцидент произошёл на улице Виктора Уса — сейчас следователи осматривают место происшествия, рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
По его данным, девушка упала с 16-го этажа. Выпавшей был 21 год.
Все обстоятельства случившегося пока неизвестны.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС