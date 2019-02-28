Девушка выпала с 16-го этажа на Затулинке

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи

Выпавшую девушку нашли возле дома на улице Виктора Уса
Выпавшую девушку нашли возле дома на улице Виктора Уса


Сегодня вечером, 28 февраля, девушка выпала с 16-го этажа в Кировском районе Новосибирска.


Инцидент произошёл на улице Виктора Уса — сейчас следователи осматривают место происшествия, рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.


По его данным, девушка упала с 16-го этажа. Выпавшей был 21 год. 


Все обстоятельства случившегося пока неизвестны.

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