Первый и семейный: в Россию вернулись госскидки до 100 тысяч рублей на покупку автомобилей

С 1 марта в России возобновляется работа госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые позволяют купить машину с прямой скидкой 10%. Как и раньше, она актуальна только для покупателей в кредит.



Программа «Первый автомобиль» распространяется на клиентов, которые приобретают машину впервые, то есть никогда не регистрировали автомобиль на своё имя. Программа «Семейный автомобиль» подразумевает, что у клиента есть двое детей в возрасте до 18 лет.



Главным отличием от прошлогодней программы, которая действовала до июля 2018 года, стало снижение максимальной цены автомобиля с 1,45 до 1 миллиона рублей. Об этом нам рассказала специалист по маркетингу MC Bank Rus Анастасия Жиганшина.

