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Авто

Первый и семейный: в Россию вернулись госскидки до 100 тысяч рублей на покупку автомобилей

Максимальную стоимость машин снизили, но скидка в 10% сохранена

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Программы распространяются на автомобили российской сборки ценой до одного миллиона рублей

Фото: Олег Каргаполов/74.RU

С 1 марта в России возобновляется работа госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые позволяют купить машину с прямой скидкой 10%. Как и раньше, она актуальна только для покупателей в кредит.

Программа «Первый автомобиль» распространяется на клиентов, которые приобретают машину впервые, то есть никогда не регистрировали автомобиль на своё имя. Программа «Семейный автомобиль» подразумевает, что у клиента есть двое детей в возрасте до 18 лет.

Главным отличием от прошлогодней программы, которая действовала до июля 2018 года, стало снижение максимальной цены автомобиля с 1,45 до 1 миллиона рублей. Об этом нам рассказала специалист по маркетингу MC Bank Rus Анастасия Жиганшина.

— Основной маркой  для нашего банка является Mitsubishi, но из-за снижения ценовой планки до 1 миллиона рублей автомобили Mitsubishi в новую программу не попадают, — сообщила она. — Тем не менее наш банк финансирует покупку автомобилей и других марок, и общий список моделей, которые попадают в программу, достаточно обширен.

Ряд моделей и целых марок из программы выпали: стоимость машин за последние полгода резко возросла, а ценовой лимит по программе уменьшили

Фото: Артем Краснов/74.RU

Интересно, что резкий рост цен во второй половине 2018 года привёл к тому, что в сумму до 1 миллиона рублей укладываются лишь автомобили, которые раньше мы называли «бюджетными». Например, это Lada Granta и Vesta, KIA Rio, Hyundai Solaris и Creta, Renault Logan и Duster, Volkswagen Polo, UAZ Patriot. Ряд моделей можно купить до 1 миллиона рублей только в самых простых комплектациях, например Ford Focus.

Теоретически производители могут скорректировать прайс-листы «пограничных» моделей или предоставлять скидки, но программы действуют на автомобили 2019 года выпуска, то есть демпинг на прошлогодние модели ситуацию не спасёт.

Во всех случаях скидки распространяются только на модели российской сборки, например, в программу не попадает новая Toyota Corolla турецкого производства. Впрочем, она и дороже 1 миллиона рублей.

Покупателям, получившим одобрение банка, государство компенсирует 10% от стоимости автомобиля, указанной в договоре, то есть до 100 тысяч рублей. Особые условия сохранены для Дальнего Востока, где размер скидки достигает 25%.

Вот как менялись цены на некоторые модели в последние годы. Летом 2018 года изменилась линейка комплектаций Ford Focus, но приведённой на графике версии Special Edition почти идентична прежняя комплектация SYNC Edition. Единственное отличие — базовым стал мотор мощностью 125 л. с. Осенью прошла рестайлинг Lada Granta, которая получила базовый мотор мощностью 87 л.с. (было 82 л. с.), а бампера стали крашенными по умолчанию

Фото: Полина Авдошина

В прошлые годы обе программы пользовались настолько высоким спросом, что заканчивались раньше положенного срока. Впервые они начали действовать в июле 2017 года, но уже к октябрю лимит выделенных на полгода средств был исчерпан. Новая версия заработала с января 2018 года, но в несколько усеченном варианте: из условий исчезла субсидированная ставка кредитования. Но спрос всё равно оставался высоким, и лимит средств снова исчерпался на полтора месяца раньше срока.

Планируете ли вы воспользоваться программой «Первый/семейный автомобиль»?

  • Да, однозначно
  • Рассматриваю такой вариант
  • Хотел бы, но не подхожу под условия
  • Уже воспользовался
  • Нет, не интересно

А вот какие автомобили выходят на рынок в 2019 году.

Обнаружили ошибку или хотите предложить тему? Смело пишите на электронную почту редакции «Авто».

ТЕКСТ

Артём Краснов

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КОММЕНТАРИИ (1)

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EDP0 B BEDP0!!!
28 фев 2019 в 19:54

Уже не знают как свои сковородки чугунные сбыть.