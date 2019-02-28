Подросток надругался над трёхлетней девочкой и попал под уголовное дело

Он заманил малышку в душ общежития, чтобы поиграть

В случившемся разбирается Следственный комитет





Новосибирские следователи возбудили уголовное дело о сексуальном насилии над трёхлетней девочкой.





Подозреваемым по делу стал 14-летний подросток, сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.





«По данным следствия, 27 февраля 2019 года в послеобеденное время подросток под предлогом игры позвал малолетнюю в душевую комнату общежития, расположенного в Октябрьском районе города Новосибирска, и, используя её беспомощное состояние в силу своего возраста, совершил насильственные действия сексуального характера», — описал ситуацию Дмитрий Чечулин.





Уголовное дело следователи возбудили по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). С пострадавшей девочкой сейчас работают психологи специализированного центра реабилитации, рассказали в СК.





По его данным, семья у подростка неполная и состоит на учёте как неблагополучная.





Как сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией, подозреваемый жил с девочкой в одном доме.





В 2014 году Новосибирский областной суд вынес приговор 53-летнему Сергею Кропочкину: он получил 14 лет колонии строгого режима из-за того, что заманивал школьниц в свою порностудию, насиловал их и снимал на фото и видео.

