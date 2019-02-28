«Децл — часть моей жизни»: новосибирский инженер сделал тату в память о рэпере

Теперь портрет музыканта есть у новосибирца на руке

Процесс создания татуировки занял около полутора часов
Процесс создания татуировки занял около полутора часов


Житель Новосибирска Евгений Синицын сделал татуировку с портретом рэпера Децла, который умер в начале февраля после вечеринки в Ижевске. 


Как рассказал корреспонденту НГС сам Евгений Синицын, этой татуировкой он хотел почтить память любимого исполнителя. 


«Я с детства слушал Децла. Наверное, это был первый исполнитель, чьим творчеством я начал интересоваться — это было в третьем классе. В связи с его уходом из жизни я решил сделать эту татуировку. Вообще, Децл — это часть моей жизни. Благодаря его песням сформировался весь мой дальнейший вкус в музыке», — рассказал Синицын. 


Портрет Децла — это не первое тату у новосибирца, но на работу он предпочитает ходить в закрытой одежде. 


«Я работаю инженером. Все знают, что у меня есть татуировки, но я все равно их особо не показываю. Это тату делать было совершенно не страшно, ведь для меня Децл был достойным исполнителем», — пояснил Евгений Синицын. 


Некоторые новосибирцы не боятся делать татуировки даже на видных местах — летом НГС рассказывал о том, как живут люди с татуировками на лице. Они уверены, что тату не помешает найти работу мечты — зато их всё время задевают хулиганы и зэки.

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