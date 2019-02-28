Автобусу до «Снегирей» запретили ездить по центру Новосибирска

Мэрия Новосибирска объявила об изменении и сокращении маршрута № 32 , который прежде ходил из «Снегирей» до Ключ-Камышенского плато.

Теперь автобус № 32 будет ходить до Заельцовского парка, а из схемы его движения пропали остановки в центре города.

«С 4 марта возобновляется обслуживание автобусного маршрута № 32 "ПКиО «Заельцовский» — фонтан «Снегири»" по измененной схеме», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



Теперь от площади Калинина автобус будет ходить в Заельцовский парк, а не до Ключ-Камышенского плато.