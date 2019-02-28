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Дороги и транспорт

Автобусу до «Снегирей» запретили ездить по центру Новосибирска

Маршрут автобуса резко сократили и изменили

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Автобус № 32 больше не будет ездить до Ключ-Камышенского плато

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Мэрия Новосибирска объявила об изменении и сокращении маршрута № 32, который прежде ходил из «Снегирей» до Ключ-Камышенского плато.

Теперь автобус № 32 будет ходить до Заельцовского парка, а из схемы его движения пропали остановки в центре города.

«С 4 марта возобновляется обслуживание автобусного маршрута № 32 "ПКиО «Заельцовский» — фонтан «Снегири»" по измененной схеме», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Теперь от площади Калинина автобус будет ходить в Заельцовский парк, а не до Ключ-Камышенского плато.

Кроме того, к маршруту добавили заезд в «Ленту» на жилмассиве «Родники». В сторону «Снегирей» он будет выезжать с улицы Тюленина не на Земнухова, а на улицу Мясниковой, а затем на улицы Курчатова, Рассветная, Краузе, Красных Зорь и Тайгинскую.

Новый маршрут теперь связывает Заельцовский парк и микрорайон «Снегири»

По старой схеме автобус № 32 шёл до «Снегирей» от Ключ-Камышенского плато через центр Новосибирска и железнодорожный вокзал

Фото: 2gis.ru

В декабре 2018 года мэрия Новосибирска изменила маршрут троллейбуса № 10 — его пустили на Красный проспект.

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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова (1), карта yandex.ru/maps (2), скриншот 2gis.ru (3)

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КОММЕНТАРИИ (14)

Васильев Володя
28 фев 2019 в 19:05

Вот кто бы сомневался, это же мэрия, там головы умные, они и без нас решат, что нам лучше, правда в основном все с точностью до наоборот выходит

Нуваще
28 фев 2019 в 19:20

Совсем что-ли.... Теперь чтобы утром с Гребенщикова уехать без пробок в центр, я буду в Карьер Стрижи заезжать??? Чтоб потом из них в пробке постоять??? Замечательно!!! И много ли найдётся теперь желающих?

stfx
28 фев 2019 в 19:17

46 уже загубил этот перевозчик, теперь очередь 32. Нет будет людей на этом маршруте с такими крюками.

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