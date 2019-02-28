Автобусу до «Снегирей» запретили ездить по центру Новосибирска

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Автобус
Мэрия Новосибирска объявила об изменении и сокращении маршрута
Теперь автобус
«С 4 марта возобновляется обслуживание автобусного маршрута
Теперь от площади Калинина автобус будет ходить в Заельцовский парк, а не до Ключ-Камышенского плато.
Кроме того, к маршруту добавили заезд в «Ленту» на жилмассиве «Родники». В сторону «Снегирей» он будет выезжать с улицы Тюленина не на Земнухова, а на улицу Мясниковой, а затем на улицы Курчатова, Рассветная, Краузе, Красных Зорь и Тайгинскую.
Новый маршрут теперь связывает Заельцовский парк и микрорайон «Снегири»
В декабре 2018 года мэрия Новосибирска изменила маршрут троллейбуса
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова (1), карта yandex.ru/maps (2), скриншот 2gis.ru (3)
Вот кто бы сомневался, это же мэрия, там головы умные, они и без нас решат, что нам лучше, правда в основном все с точностью до наоборот выходит
Совсем что-ли.... Теперь чтобы утром с Гребенщикова уехать без пробок в центр, я буду в Карьер Стрижи заезжать??? Чтоб потом из них в пробке постоять??? Замечательно!!! И много ли найдётся теперь желающих?