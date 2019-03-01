Сотни упавших на льду: в больницах подсчитали пострадавших от опасного гололёда

Новосибирск стал похож на каток — горожанам потребовалась помощь врачей

Сотни горожан упали на скользких тротуарах и обратились за помощью к врачам





В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, сколько горожан получили травмы из-за гололёда.





Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного минздрава, статистика по количеству травмированных новосибирцев составляется каждую неделю.





«В период с 21 по 28 февраля жители Новосибирска получили 608 гололёдных травм», — сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.





При этом главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова в беседе с корреспондентом НГС отметила, что всплеска количества травм, вызванного гололёдом, в Новосибирске нет.





После оттепели в конце прошлой недели и похолодания в самом конце февраля пешеходные дорожки превратились в каток — читатели НГС сообщали в редакцию о неубранных и опасных городских тротуарах.





Ранее МЧС выпустило памятку для новосибирцев, которые рискуют получить такие травмы, — например, пожилым людям спасатели посоветовали пользоваться тростью, не занимать руки тяжелыми сумками и не держать руки в карманах. Также в МЧС объяснили, какую обувь выбрать для скользких дорог.

