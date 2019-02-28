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Страна и мир
Фоторепортаж

Новосибирец добрался до Ирана и нашёл там копию Шерегеша

Алексей Камерзанов едет через весь Иран, чтобы на пароме приплыть в Дубай

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«Понять не могли, в чём дело: мы поднимаемся, и я чувствую, что появляются первые признаки горной болезни, когда не хватает кислорода. Высота больше чем 3 тысячи метров», — вспоминает Камерзанов

Фото: Алексей Камерзанов

Путешественник из Новосибирска и организатор кругосветной экспедиции Алексей Камерзанов сейчас путешествует по своему новому маршруту: его цель — проехать через весь Иран до Персидского залива и переплыть на пароме в Дубай.

«Мы два раза проезжали Иран в рамках нашей кругосветки: во второй раз познакомились с нашим замечательным другом, которого зовут Мухаммед. Он живёт в Иране, несколько раз был у нас в гостях и звал к себе в гости. Зимой здесь ещё не были, поэтому отправились смотреть. План наш такой: мы побыли в Тегеране, дальше поедем через всю страну, заглянем в интересные места — на высохшие солёные озёра, проедем пустыню. Мы должны закончить наше путешествие прям на берегу Персидского залива, а оттуда на пароме переплыть в Дубай», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Камерзанов.

По словам путешественника, в Иране не очень хорошо с пресной водой: «Есть такие плоские топкие места, где вода с гор и озёр и дождевая вода собираются. Когда всё это дело высыхает, получаются совершенно невероятные рисунки. Ощущение, что это рукотворные соты. Эта картина длится десятки километров. Впечатлило то, что у нас такого не увидеть», — поделился Камерзанов тем, что поразило его больше всего. 

В Иране Алексей Камерзанов встретился с путешественницей Ириной Сидоренко, которая вместе с собакой Гретой объехала на легковой машине всю Африку, Ближний Восток (включая Сирию) и Европу.

Ирина Сидоренко и её собака Грета

Фото: Алексей Камерзанов

Путешественников поразил горнолыжный курорт в Тегеране: «Мы знали, что в Тегеране есть горнолыжный курорт, но были шокированы: оказывается, здесь полноценно можно гонять на лыжах и огромный перепад высот. Поскольку я обожаю Шерегеш, этот курорт мне его напомнил, но оказался значительно выше: мы не ожидали».

Алексей Камерзанов на горнолыжном курорте, который напомнил ему Шерегеш

Фото: Алексей Камерзанов

Так выглядит дно солёного озера Дерьячейе-Немек, которое напомнило путешественнику соты

Фото: Алексей Камерзанов

Таких отелей, как в Иране, в Шерегеше нет, но само место тем не менее сибирский курорт напоминает

Фото: Алексей Камерзанов

Ветер украшает пески Ирана необычными узорами 

Фото: Алексей Камерзанов

Путешественники сфотографировали местную свадьбу

Фото: Алексей Камерзанов

Во время своих путешествий Камерзанов обращает внимание на местное население: «Вопреки распространённому стереотипу о том, что иранские женщины закрывают лица, сторонятся иностранцев и всячески принижаются в Иране, мы каждый раз наблюдаем насколько иранские девушки открыты для общения и фотографий», — пояснил путешественник.

В объектив Камерзанова попали и иранские девушки — вопреки стереотипам об иранских женщинах они оказались общительными и открытыми 

Фото: Алексей Камерзанов

«В рамках одной страны можно кататься на лыжах, гонять по песчаным барханам и купаться в море. Немного стран в мире, где это можно сделать», — описывает Камерзанов то, что его сильно впечатляет 

Фото: Алексей Камерзанов

«Сам город (Тегеран. — Прим. ред.) поразил нас своим шиком, блеском торговых центров, дорогих домов. Мы всегда думали, что Иран — бедная страна. Мы смотрели мечети, дворцы шаха», — восхищается Алексей Камерзанов.

На многих зданиях есть красивый орнамент

Фото: Алексей Камерзанов

«Всё отличается тем, что здесь тончайшая работа. Невероятно дорогие ручные ковры, которые изготавливаются по 10 лет. Роспись стен восхищает. Иранские мастера были законодателями моды, своего стиля», — подытожил путешественник

Фото: Алексей Камерзанов

В январе 2019 года новосибирский путешественник Алексей Камерзанов снял третью часть фильма «Мир наш», в которой показал свой маршрут от Кавказа до Аравии.

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Мария Тищенко 
Фото предоставлены Алексеем Камерзановым

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КОММЕНТАРИИ (9)

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dr.Zloy
28 фев 2019 в 17:59

И чем он ему Геш напомнил, можно поподробнее? Или ему любая гора - Геш?

Собственно
28 фев 2019 в 17:56

За мамин счет почему бы и не покататься по миру...

Евгений
28 фев 2019 в 18:49

Для чего нам эта информация?

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