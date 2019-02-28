Новосибирец добрался до Ирана и нашёл там копию Шерегеша

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«Понять не могли, в чём дело: мы поднимаемся, и я чувствую, что появляются первые признаки горной болезни, когда не хватает кислорода. Высота больше чем 3 тысячи метров», — вспоминает Камерзанов
Путешественник из Новосибирска и организатор кругосветной экспедиции Алексей Камерзанов сейчас путешествует по своему новому маршруту: его цель — проехать через весь Иран до Персидского залива и переплыть на пароме в Дубай.
«Мы два раза проезжали Иран в рамках нашей кругосветки: во второй раз познакомились с нашим замечательным другом, которого зовут Мухаммед. Он живёт в Иране, несколько раз был у нас в гостях и звал к себе в гости. Зимой здесь ещё не были, поэтому отправились смотреть. План наш такой: мы побыли в Тегеране, дальше поедем через всю страну, заглянем в интересные места — на высохшие солёные озёра, проедем пустыню. Мы должны закончить наше путешествие прям на берегу Персидского залива, а оттуда на пароме переплыть в Дубай», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Камерзанов.
По словам путешественника, в Иране не очень хорошо с пресной водой: «Есть такие плоские топкие места, где вода с гор и озёр и дождевая вода собираются. Когда всё это дело высыхает, получаются совершенно невероятные рисунки. Ощущение, что это рукотворные соты. Эта картина длится десятки километров. Впечатлило то, что у нас такого не увидеть», — поделился Камерзанов тем, что поразило его больше всего.
В Иране Алексей Камерзанов встретился с путешественницей Ириной Сидоренко, которая вместе с собакой Гретой объехала на легковой машине всю Африку, Ближний Восток (включая Сирию) и Европу.
Путешественников поразил горнолыжный курорт в Тегеране: «Мы знали, что в Тегеране есть горнолыжный курорт, но были шокированы: оказывается, здесь полноценно можно гонять на лыжах и огромный перепад высот. Поскольку я обожаю Шерегеш, этот курорт мне его напомнил, но оказался значительно выше: мы не ожидали».
Во время своих путешествий Камерзанов обращает внимание на местное население: «Вопреки распространённому стереотипу о том, что иранские женщины закрывают лица, сторонятся иностранцев и всячески принижаются в Иране, мы каждый раз наблюдаем насколько иранские девушки открыты для общения и фотографий», — пояснил путешественник.
«Сам город (Тегеран. — Прим. ред.) поразил нас своим шиком, блеском торговых центров, дорогих домов. Мы всегда думали, что Иран — бедная страна. Мы смотрели мечети, дворцы шаха», — восхищается Алексей Камерзанов.
В январе 2019 года новосибирский путешественник Алексей Камерзанов снял третью часть фильма «Мир наш», в которой показал свой маршрут от Кавказа до Аравии.
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Мария Тищенко
Фото предоставлены Алексеем Камерзановым