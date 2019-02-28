Новосибирец добрался до Ирана и нашёл там копию Шерегеша

Путешественник из Новосибирска и организатор кругосветной экспедиции Алексей Камерзанов сейчас путешествует по своему новому маршруту: его цель — проехать через весь Иран до Персидского залива и переплыть на пароме в Дубай.



«Мы два раза проезжали Иран в рамках нашей кругосветки: во второй раз познакомились с нашим замечательным другом, которого зовут Мухаммед. Он живёт в Иране, несколько раз был у нас в гостях и звал к себе в гости. Зимой здесь ещё не были, поэтому отправились смотреть. План наш такой: мы побыли в Тегеране, дальше поедем через всю страну, заглянем в интересные места — на высохшие солёные озёра, проедем пустыню. Мы должны закончить наше путешествие прям на берегу Персидского залива, а оттуда на пароме переплыть в Дубай», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Камерзанов.

