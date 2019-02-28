Дороги вдвое шире: власти расширят две улицы в Ленинском районе в надежде победить пробки

Новое в дизайне сайта
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
По замыслу властей, расширение дороги поможет избавиться от пробок
Мэрия Новосибирска намерена расширить проезжую часть улиц 2-й Станционной и Большой до 4 полос — по замыслу чиновников, это поможет избавиться от пробок.
Об этом сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС. При этом, как отметили в мэрии, в этом году ремонт запланирован на первых 500 метрах дороги.
«В 2019 году — начало реализации 1-го этапа реконструкции, окончание работ — 2020 год. 1-й этап представляет собой участок в районе перекрёстка улицы Большая и улицы 2-я Станционная (в том числе переходно-скоростные полосы, остановки общественного транспорта с заездными карманами) до АЗС "Роснефть"», — уточняется в ответе на запрос.
Власти намерены таким образом расширить почти 2,6 километра дороги — от дома по адресу улица 2-я Станционая, 29 до пересечения с улицей Большой и от пересечения до Колыванского кольца.
По данным пресс-центра, ширина проезжей части после ремонта составит 14,5 метра, а с учётом дополнительных полос — 21,5 метра. С двух сторон дороги появятся пешеходные тротуары шириной 3 метра.
В середине сентября 2018 года начальник Управления дорожного строительства Юрий Алексеевский сообщал, что мэрия намерена расширить 2-ю Станционную и Большую до 4 полос из-за постоянных пробок.
«Там большие пробки, и было принято решение сделать 4 полосы. В настоящее время выполнены проектные работы», — говорил Юрий Алексеевский.
В конце февраля мэрия объявила аукционы на ремонт дорог по программе «Безопасные и качественные дороги» — на сайте госзакупок опубликовано 5 лотов с общей начальной ценой 682,8 миллиона рублей.
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова
Фрагмент справочника 2ГИС
Зачем?
Зачем расширять никому не нужные улочки на окраинах левого берега?
Там "пробки"?
Так их можно объехать через Северный объезд.
хоршо бы убрал пробку в этом месте мост через Обь между 2-й Станционной и Сухарной