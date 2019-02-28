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Дороги и транспорт

Дороги вдвое шире: власти расширят две улицы в Ленинском районе в надежде победить пробки

В этом году ремонт сделают на пересечении Большой и 2-й Станционной

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По замыслу властей, расширение дороги поможет избавиться от пробок

Фото: Александр Ощепков / НГС

Мэрия Новосибирска намерена расширить проезжую часть улиц 2-й Станционной и Большой до 4 полос — по замыслу чиновников, это поможет избавиться от пробок.

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС. При этом, как отметили в мэрии, в этом году ремонт запланирован на первых 500 метрах дороги. 

«В 2019 году — начало реализации 1-го этапа реконструкции, окончание работ — 2020 год. 1-й этап представляет собой участок в районе перекрёстка улицы Большая и улицы 2-я Станционная (в том числе переходно-скоростные полосы, остановки общественного транспорта с заездными карманами) до АЗС "Роснефть"», — уточняется в ответе на запрос.

Первая часть работ пройдёт в районе перекрестка улицы Большая и улицы 2-я Станционная до АЗС «Роснефть»

Фото: 2gis.ru

Власти намерены таким образом расширить почти 2,6 километра дороги — от дома по адресу улица 2-я Станционая, 29 до пересечения с улицей Большой и от пересечения до Колыванского кольца. 

По данным пресс-центра, ширина проезжей части после ремонта составит 14,5 метра, а с учётом дополнительных полос — 21,5 метра. С двух сторон дороги появятся пешеходные тротуары шириной 3 метра.

Власти намерены таким образом расширить почти 2,6 километра дороги — от улицы 2-я Станционная, 29 до пересечения с улицей Большой и от пересечения до Колыванского кольца

Фото: 2gis.ru

В середине сентября 2018 года начальник Управления дорожного строительства Юрий Алексеевский сообщал, что мэрия намерена расширить 2-ю Станционную и Большую до 4 полос из-за постоянных пробок

«Там большие пробки, и было принято решение сделать 4 полосы. В настоящее время выполнены проектные работы», — говорил Юрий Алексеевский.

В конце февраля мэрия объявила аукционы на ремонт дорог по программе «Безопасные и качественные дороги» — на сайте госзакупок опубликовано 5 лотов с общей начальной ценой 682,8 миллиона рублей.

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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова
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КОММЕНТАРИИ (12)

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Философ
28 фев 2019 в 19:38

Зачем?
Зачем расширять никому не нужные улочки на окраинах левого берега?
Там "пробки"?
Так их можно объехать через Северный объезд.

756
28 фев 2019 в 19:50

хоршо бы убрал пробку в этом месте мост через Обь между 2-й Станционной и Сухарной

доктор Лиза
28 фев 2019 в 19:38

Что-то мне подсказывает, что ничего не получится, потому что во-первых мэрия только говорит и ничего не делает, а во-вторых их планы всегда отличаются от реальности

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