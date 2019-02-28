Дороги вдвое шире: власти расширят две улицы в Ленинском районе в надежде победить пробки

Мэрия Новосибирска намерена расширить проезжую часть улиц 2-й Станционной и Большой до 4 полос — по замыслу чиновников, это поможет избавиться от пробок.

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС. При этом, как отметили в мэрии, в этом году ремонт запланирован на первых 500 метрах дороги.

«В 2019 году — начало реализации 1-го этапа реконструкции, окончание работ — 2020 год. 1-й этап представляет собой участок в районе перекрёстка улицы Большая и улицы 2-я Станционная (в том числе переходно-скоростные полосы, остановки общественного транспорта с заездными карманами) до АЗС "Роснефть"», — уточняется в ответе на запрос.