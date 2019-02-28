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usd 65.76
eur 74.82
Стиль и красота

Сибирячки начали выкладывать в соцсети откровенные фото — все хотят на обложку мужского журнала

Журнал MAXIM выберет самую сексуальную девушку

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В апреле из сотен участниц выберут 100 самых красивых и сексуальных 

Фото: karinavelaskes / instagram.com

Мужской журнал MAXIM объявил новый конкурс на фотосессию для обложки одного из своих выпусков — девушки из Новосибирска начали публиковать в соцсетях откровенные фото.

Конкурс Miss MAXIM редакция журнала проводит в 14 раз. Для того чтобы принять в нём участие, девушкам предлагают опубликовать в «Инстаграме» или во «ВКонтакте» своё фото с хештегом #missmaxim2019russia. 

4 апреля редакция запустит читательское голосование, по итогам которого выберут 100 самых красивых и сексуальных девушек, а 10 лучших из них пригласят на фотосессию. После неё в июле выберут победительницу, которая примет участие в фотосессии для сентябрьского номера MAXIM. 

Участие в Miss MAXIM решили принять девушки из Новосибирска — некоторые поставили актуальный хештег к старым фото. Редакция НГС публикует снимки некоторых красавиц.

В прошлом году Miss MAXIM стала модель из Новосибирска Екатерина Киселёва — она рассказала, зачем решила поучаствовать в конкурсе, и ответила на обидные комментарии на НГС

В нашем Instagram уже 57 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.

Кирилл Шматков
Фото instagram.com

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Кирилл Шматков

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КОММЕНТАРИИ (31)

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TvoyaMamka
28 фев 2019 в 17:05

все - не очень

ОПК
28 фев 2019 в 17:11

Одно слово: КОШМАР

Docnaf
28 фев 2019 в 17:17

Почему то эталоном красоты стали считаться тюнингованные "попокачки". Вот правда не цепляет. Хотя молодцы, конечно, спорт, ЗОЖ. Но где же красавицы?

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