«Хочу жить в своей квартире»: новосибирцы устроили в Первомайском сквере пикет против застройщика

На акцию пришли дольщики дома на Дуси Ковальчук

В Первомайском сквере начался пикет дольщиков ЖК «Нарымский квартал»
В Первомайском сквере начался пикет дольщиков ЖК «Нарымский квартал»


В Первомайском сквере в центре Новосибирска начался пикет дольщиков ЖК «Нарымский квартал», который строится по адресу улица Дуси Ковальчук, 238. Собравшиеся 20 человек требуют от холдинга «СтройМастер» возобновить стройку дома.


На акцию пришли 20 человек
На акцию пришли 20 человек


«Здесь представители нескольких секций (подъездов. — Прим. ред.). Некоторые люди ждут [квартиры] с 2013 года. Но пока, кроме обещаний, мы ничего не получили», — рассказал организатор пикета Сергей Русских.


Некоторые участники пикета заявили, что не могут дождаться сдачи дома с 2013 года
Некоторые участники пикета заявили, что не могут дождаться сдачи дома с 2013 года


По словам Русских, последний раз встреча руководства «СтройМастера» с дольщиками проходила в декабре 2018 года, где было обещано, что в январе 2019 года стройка возобновится.


Дольщики утверждают, что руководство строительного холдинга постоянно обещает возобновить активность на стройке, но ситуация не меняется
Дольщики утверждают, что руководство строительного холдинга постоянно обещает возобновить активность на стройке, но ситуация не меняется


«Сказали, морозы пройдут и в январе ускоримся: будем по 2 этажа в месяц поднимать. Силы с других объектов снимем. Всеми силами упрёмся — увидите, как всё закипит. <…> Какие-то минимальные строительные работы идут. Больше для видимости. Вот сейчас за два месяца залили сто с чем-то кубов бетона. Но для такой стройки — это капля, видимость. <…> За 2 года, что я наблюдаю, залили бетоном один пролёт — 22-я и 23-я секции, которые должны сдаться раньше моей. <…> В понедельник нас вызывали в Минстрой. И там нас пытались убедить, что не надо митинги делать, плохую репутацию [застройщику] создавать. Мол, будет ещё хуже. Но хуже вроде как уже некуда — всё стоит», — сообщил Сергей Русских.


Пикет дольщиков продлится до 17:00. Руководитель компании «СтройМастер» Евгений Коновалов на звонки корреспондента НГС не ответил. 


Дольщики ЖК «Нарымский квартал» организовывают различные акции и пикеты не первый раз. В мае 2018 года они придумали премию «Антистроитель года» и присудили её совладельцу компании «СтройМастер», депутату Заксобрания Новосибирской области Евгению Коновалову. А в июне 2018 года дольщикам пообещали возобновить стройку через месяц.

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