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Весна

Весна пришла: новосибирцев ждёт рекордное тепло в начале марта

Температура будет достигать +5 градусов

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К Новосибирску приближается весенняя погода

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирские синоптики сделали прогноз на начало марта — первые 10 дней будут значительно теплее нормы.

«Температурный фон мы предсказываем на 6–7 градусов выше климатической нормы для этих дней. Осадки возможны в основном в первой пятидневке месяца. А в остальное время вероятность осадков уменьшается, потому что устанавливается область высокого атмосферного давления или, как мы говорим, антициклон», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Ожидается, что температура в области будет подниматься до +5 градусов — так тепло будет уже в ближайшее воскресенье, 3 марта.

«У нас удерживается юго-западный перенос воздушных масс из районов Казахстана на фоне достаточно активной циклонической деятельности», — пояснил пресс-секретарь гидрометцентра. Он добавил, что этот перенос вызывает, с одной стороны, увеличение облачности и местами осадки, а с другой стороны, на фоне выноса тепла это дало температурный фон выше климатической нормы и местами оттепели.

Этот процесс будет удерживаться в ближайшие дни, но иногда может приходить и прохладный воздух. Несмотря на разнообразный температурный фон, в Новосибирске постепенно будет теплеть.

Сегодня, 1 марта, днём по области в основном ожидается от –2 до –7 градусов, а 2 и 3 марта ночью будет до –5…–10 градусов, местами до –17...–18 градусов. Дневные температуры 2 марта будут от –2 до +3, то есть оттепели возобновятся, а 3 марта достигнут и +5 градусов.

В Новосибирске 3 марта ожидается до +2 градусов, уточнил Ягудин.

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Елена Громкова
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КОММЕНТАРИИ (4)

Prime
1 март 2019 в 08:06

Ура!!! Весна, как же я тебя ждал!!! )))))

G-гурда
1 март 2019 в 08:06

Бросай работу,всё на пляж!)

Фото пользователя
Пруль
1 март 2019 в 08:02

Ура! Пора к дачному сезону готовиться!

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