Накосили, надоили: Путин наградил медалью 10 трактористов и доярок — в компанию к ним попал депутат

Этим же указом президент присвоил еще одному сибиряку звание заслуженного пилота

В числе награждённых оказался председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив — президент решил вручить ему медаль





Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о присуждении государственных наград и почётных званий — в список отличившихся попали 10 представителей Новосибирской области, в том числе и глава регионального Заксобрания Андрей Шимкив.







«За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Шимкива Андрея Ивановича — председателя Законодательного собрания Новосибирской области», — говорится в президентском указе от 27 февраля.





Точно такие же медали Владимир Путин решил вручить ещё 7 представителям Новосибирской области. Награды получат два работника филиалов ОАО «РЖД» — машинист электропоезда Сергей Гатилин из Новосибирска и машинист тепловоза Алексей Зайцев из Карасука.





Также в числе награждённых медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени оказались несколько работников сельскохозяйственных предприятий Краснозёрского района. Это трактористы Анатолий Дудник (ЗАО «Новомайское»), Николай Калиниченко (ООО «Рубин»), Александр Сулема (ЗАО «Колыбельское») и два оператора машинного доения из ЗАО «Колыбельское» Ирина Гаврилова и Надежда Давыденко. Фамилии этих доярок фигурируют, в частности, в докладе главы Краснозёрского района, посвящённого итогам работы животноводческой отрасли за 2015 год. В докладе отмечается, что Надежда Давыденко и Ирина Гаврилова «перешагнули рубеж по надоям в 5000 килограммов от одной коровы».







В ООО «Рубин» корреспонденту НГС сообщили, что об указе президента не знали, но документы на награждение Николая Калиниченко предприятие подало год назад.





Кроме того, президент России решил наградить Юрия Паневкина — машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо Карасук, входящего в состав Дирекции тяги — филиала ОАО «РЖД». Железнодорожник получит медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.







Этим же указом Владимир Путин присвоил звание заслуженного пилота Российской Федерации ещё одному новосибирцу — ведущему пилоту-инструктору воздушных судов Александру Неумывако из ПАО «Авиакомпания "Сибирь"».







Ранее жительнице Новосибирска Екатерине Гризановой присудили премию президента РФ в области науки — она рассказала корреспонденту НГС о своих исследованиях и о том, как собирается потратить деньги.

